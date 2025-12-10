La planta trepadora que se puede cultivar en maceta y llena de perfume el jardín

ipomoea alba Esta planta abre sus flores cuando cae la noche hasta que aparece el día.

Sus hojas suelen ser verde oscuro y da la impresión de que tiene forma de corazón, pero ésa no es su más grande característica, sino sus flores perfumadas de color blanco en forma de trompeta. Durante las horas nocturnas, estas flores expulsan un aroma dulce para atraer a los polarizadores que trabajan de noche, como las polillas. No te alarmes, están cumpliendo con su ciclo natural, así que no intentes ahuyentarlas.

Cuidados de la planta

Según los expertos de Picture This, esta planta proviene de un ambiente tropical nativo, por lo que necesita entornos con alta humedad y lluvias regulares. Por esta razón, prefiere un suelo constantemente húmedo pero puede tolerar breves períodos de sequía. Para un crecimiento óptimo, es mejor mantener un calendario de riego de dos veces por semana.

La flor de luna prospera mejor bajo condiciones de pleno sol, donde puede recibir luz directa durante varias horas al día. Esta exposición es crucial para su crecimiento óptimo, salud, y especialmente para una floración robusta. También, demuestra una tolerancia razonable a la sombra parcial.

planta flor de luna La flor de luna es una planta perenne trepadora que destaca en belleza cuando se cultiva como planta ornamental.

Los jardineros que desean cultivar esta planta en una maceta tienen que conseguir un recipiente de mínimo 30 cm de profundidad y 30 cm de diámetro, cuanto más grande, mejor para su crecimiento. Además es importante que la maceta posea orificios amplios para que el agua no se estanque.