Cómo cambiar el color de las flores de hortensias y transformar el jardín en una fiesta de color

flores de hortensia El género Hydrangea incluye plantas ornamentales, comúnmente conocidas como hortensias. Imagen: Freepik.

Un pH más bajo permite que el aluminio sea soluble y absorbido por las plantas (a menos que el fósforo sea alto), y las flores tiendan a ser azules. Un pH más alto retiene el aluminio y las flores tienden a ser rosadas. También, se pueden observar tonos de crema a verde cuando las flores se abren por primera vez, y los tonos pueden cambiar a medida que envejecen.

¿Cómo cambiar el color de las flores de la planta?

Lo ideal es modificar el nivel de pH del suelo del jardín. Primero tienes que averiguar cuál es, con el kit necesario para realizar el análisis de pH para el cultivo de plantas en agricultura y jardinería.

En esa medición o tendrás un número de 0 a 14 y el funcionamiento es el siguiente: si el suelo es ácido con un pH inferior a 6,0 va a favorecer a la aparición de flores azules. Sin embargo, un suelo alcalino en el cual el pH sea superior a 6,0 va a favorecer las flores rosas.

hortensias Estas plantas son sensibles al sustrato del jardín. Imagen: Freepik.

Si quieres conseguir hortensias azules intensas, puedes añadir posos usados de café al suelo que rodea tus plantas. Ayudarán a acidificar el sustrato, que es esencial para crear flores azules. Al utilizar este método, deberías notar los resultados en unas pocas semanas.

Para obtener flores rosas deberías esparcir cal de jardín o cenizas de madera al rededor de las plantas. Estos ingredientes hacen que el suelo se vuelva más alcalino. Lo ideal es aplicar en primavera o verano, aunque tienes que esperar unos meses para que cambie el color de las hortensias.