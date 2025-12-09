Cómo cambiar el color de las flores de hortensias y transformar el jardín en una fiesta de color

Las hortensias (Hydrangea) son plantas conocidas por su espectacular floración, con grandes cabezas florales de vistosos colores azules, rosas y blancos. Además, son populares porque es posible cambiar el color de sus flores, por lo que puedes elegir qué color quieres que adopten sus hermosas flores.
Es importante tener en cuenta que algunas variedades adaptan la tonalidad en función de los valores nutricionales del suelo. Por eso, en esta nota exploramos algunos métodos para cambiar el color de las hortensias y transformar el jardín en un espacio lleno de vida.
El color de las hortensias
Cabe destacar que el color de las flores solo puede cambiar en variedades específicas de hortensias, principalmente las relacionadas con H. macrophylla o H. serrata. Se cree que el color de la floración está relacionada con el pH del suelo, pero en realidad tiene que ver con la cantidad de aluminio del suelo al que la planta puede acceder, que a su vez está determinada por el pH y los niveles de fósforo.
Un pH más bajo permite que el aluminio sea soluble y absorbido por las plantas (a menos que el fósforo sea alto), y las flores tiendan a ser azules. Un pH más alto retiene el aluminio y las flores tienden a ser rosadas. También, se pueden observar tonos de crema a verde cuando las flores se abren por primera vez, y los tonos pueden cambiar a medida que envejecen.
¿Cómo cambiar el color de las flores de la planta?
Lo ideal es modificar el nivel de pH del suelo del jardín. Primero tienes que averiguar cuál es, con el kit necesario para realizar el análisis de pH para el cultivo de plantas en agricultura y jardinería.
En esa medición o tendrás un número de 0 a 14 y el funcionamiento es el siguiente: si el suelo es ácido con un pH inferior a 6,0 va a favorecer a la aparición de flores azules. Sin embargo, un suelo alcalino en el cual el pH sea superior a 6,0 va a favorecer las flores rosas.
Si quieres conseguir hortensias azules intensas, puedes añadir posos usados de café al suelo que rodea tus plantas. Ayudarán a acidificar el sustrato, que es esencial para crear flores azules. Al utilizar este método, deberías notar los resultados en unas pocas semanas.
Para obtener flores rosas deberías esparcir cal de jardín o cenizas de madera al rededor de las plantas. Estos ingredientes hacen que el suelo se vuelva más alcalino. Lo ideal es aplicar en primavera o verano, aunque tienes que esperar unos meses para que cambie el color de las hortensias.