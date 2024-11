La periodista mendocina Julieta Navarro se separó de Lucas Jerez y contó los motivos en televisión

Embed

Luego, la también productora televisiva consideró que "es difícil entender que hay vínculos que tienen un principio y un fin, porque uno también desearía pelearla".

Y remarcó que su mayor trabajo en estos últimos dos meses desde que se separó fue "la aceptación de que terminó una historia hermosa, quizás no terminó de la mejor manera o de la manera que uno espera, pero falta tiempo para que curen las cosas", haciendo alusión a una infidelidad de parte de él.

Julieta Navarro está en el proceso de perdonar un engaño amoroso

La virreina nacional de la Vendimia 2008 reconoció en el programa de Pamela David que está en proceso para perdonar el engaño amoroso que habría sufrido de su ahora expareja Lucas Jerez.

"Estoy en eso, todo es muy reciente, no soy una persona rencorosa; sufro, la paso mal, estoy en un duelo gigante pero trato de ver qué me quiere enseñar la vida con todo esto; tengo 39 años y es momento de saber quién soy", manifestó Julieta Navarro, a propósito de que -según dijo- llevaba 20 años en pareja, 7 con un ex novio y casi 13 con Jerez.

A mitad de año Julieta Navarro habría dado una señal

Repentinamente, hace unos meses la periodista, movilera y columnista de América TV tuvo que ser reemplazada en el magazine de Pamela. Es que, sin previo aviso para los televidentes, Julieta Navarro decidió viajar a España a visitar a una hermana que vive allí. Y las especulaciones hablaban de una renuncia al canal porteño así como de una licencia.

Lo cierto es que en esos días finales de mayo es cuando se habría dado la separación de su pareja Lucas Jerez.

Hace ya muchos años que, tras una exitosa carrera en los medios mendocinos, Julieta y Lucas partieron a probar suerte en Buenos Aires. Además de la vida íntima, compartieron muchos proyectos mediáticos. Ella formó parte del equipo de Buenos Días América, con Antonio Laje en América TV y también condujo programas televisivos en Asunción del Paraguay.

Julieta Navarro3.jpg Julieta Navarro está radicada en Buenos Aires, es una de las caras periodísticas de América TV.

Hace un par de años ambos decidieron volver a radicarse en su Mendoza natal, y fueron las figuras del lanzamiento de una radio nacional que hizo pie en la provincia con programación propia.

Sin embargo, el año pasado retornaron a la Capital Federal y Julieta se incorporó a las filas de Desayuno Americano, por la pantalla de América. Justamente en ese programa, en junio del 2023 Navarro "deschavó" al aire que una vez había revisado el teléfono de su pareja Jerez y encontró "de todo".

En ese momento también afirmó que ni ella ni Lucas tenían "ganas de tener un bebé".

