"Mi idea es quedarme un tiempito acá en Mendoza, es una pequeña pausa, pequeñas vacaciones para reorganizar", cuenta Julieta a Diario UNO.

Julieta Navarro.jpg "Vuelvo para estar cerca de mi familia y amigos", contó Julieta Navarro. @julivarro

La charla va por distintos lugares, pero el recuerdo del periodismo mendocino sigue latente, aunque se haya ido de la pantalla local hace varios años. "No le cierro las puertas a volver a trabajar en los medios de Mendoza. Siempre pensé que iba a volver, a vivir y a trabajar. Estoy abierta a escuchar y a ver propuestas", confesó La Juli.

Su regreso a la provincia no fue casualidad, aunque tampoco fue algo planeado. "La distancia y la pandemia me hicieron poner un freno para darme espacio de sentir otras cosas y no concentrar mi energía en el laburo de una manera tan exigente. Empecé a mirar otras áreas de mi vida que estaban en automático como la cercanía con mi familia y mis amigos. Necesitaba volver a estar tranquila, a estar con mi mamá, a mirar la montaña", cuenta la lasherina.

- ¿Cómo fue tu experiencia en Buenos Aires?

- Es otro ritmo, hay mucha competencia. Estar en un lugar tan competitivo como Buenos Aires hace que te alejes un poco de todo. Hay que abstraerse de todo e invertir todo para crecer en algo y que a futuro te pueda dar una estabilidad. Eso me llevó a no volver tan seguido a Mendoza y ahora me doy cuenta que el laburo es lo que te permite vivir, no la vida. Buenos Aires te pide reinventarte de manera semestral. Es todo muy efímero, hay que ofrecer algo distinto porque sino es un riesgo de laburo.

Julieta Navarro2.jpg

En Buenos Aires tenés que estar megaactualizado con la creatividad a flor de piel. El hecho de no tener minuto a minuto acá en Mendoza da otra tranquilidad En Buenos Aires tenés que estar megaactualizado con la creatividad a flor de piel. El hecho de no tener minuto a minuto acá en Mendoza da otra tranquilidad

- ¿"La fama" es distinta allá que en Mendoza?

- Acá en Mendoza te conoce más gente, te saluda más gente. A mí sinceramente siempre me dió vértigo la exposición. Siempre traté de cuidarme mucho, en lo que digo y en cómo lo digo para no herir susceptibilidades. Por supuesto que también hay beneficios y privilegios de estar expuesto, pero es en lo más superficial. Yo siempre fui consciente de eso, entonces con la exposición trato que nadie me lastime y de trabajar lo mejor que puedo.

- ¿Cómo te llevas con las redes sociales?

- He ido madurando, sé que a todo el mundo no se le puede caer bien y se lo juzga. Hay que quedarse con los mensajes positivos.

Julieta Navarro y Lucas Jerez.jpg Lucas Jerez y Julieta Navarro. @julivarro

- ¿Qué relación tenés con la Vendimia?

- Vendimia siempre está en mi corazón y la extraño un montón, no he podido venir a verla en vivo, pero desde allá he visto todo. La amo.También soy de las que propone modernizarla. Creo que hay que resignificar un montón de cosas. Es incómoda la figura de la reina cómo se plantea. Hay que sentarse, charlarlo, y ver qué se puede modificar pero desde la construcción, no de la crítica negativa. Creo que en un par de años más ya estará naturalizado ver el valor a la belleza como algo dañino.

- Como otras colegas periodistas y ex reinas... ¿te interesaría meterte en política?

- La política me ha roto el corazón muchas veces. Siento que ahora es muy dañina y perversa en un montón de cosas. Descreo. Es un momento en dónde todo es un lío, en donde todo vale. La respeto mucho, pero mucha gente le hizo daño. Me gustaría tener referentes con más credibilidad y vocación, pero no sé si es algo posible. Seguiré inclinándome por la solidaridad, algo que con Lucas hemos hecho mucho, de manera silenciosa, tanto en Buenos Aires como en Paraguay.

Julieta Navarro y Antonio Laje.jpg Julieta Navarro y Antonio Laje. @julivarro

- ¿Cuáles son tus planes más cercanos?

- Tengo que viajar a Buenos Aires, tengo algunas reuniones. Estoy evaluando y tratando de ver qué haré en el 2023. También tenemos la idea con Lucas de trabajar juntos, de crear algo que tenga que ver con la comunicación. Estamos en el momento de inspiración y creación. Tengo varios proyectos.

La experiencia de Julieta Navarro en Paraguay

Tras seis años en la pantalla de América, junto a Antonio Laje en "Buenos días América", llegaba el momento que su alma inquieta nuevamente afronte un nuevo desafío. En esa oportunidad el destino elegido fue Paraguay.

Julieta NAvarro1.jpg Julieta Navarro fue coordinadora artística del canal Gen de Paraguay y condujo un programa. @julivarro

En plena pandemia, a mediados del 2020, Julieta y Lucas arribaron a Asunción con la maleta repleta de expectativas. En enero del 2021 se sumó al canal Gen en donde asumió el compromiso de ser la coordinadora de producción artística de todo el canal.

"Realmente es un rol súper divertido", explicó La Juli que también tuvo a cargo la conducción de un programa los sábados al mediodía "para despuntar el vicio". "Fue un trabajo hermoso en un canal que durante la pandemia creció mucho", agregó.

"Hice muchos amigos en Paraguay. Me quedan vínculos laborales súper hermosos y fuertes que se pudieron construir", dijo Julieta Navarro que tiene las puertas abiertas para un posible regreso.