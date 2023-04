La orquesta del barrio La Favorita ganó el bandoneón y su director destacó a los chicos por su pasión

►TE PUEDE INTERESAR: Un sobrino de Anabel Fernández Sagasti murió mientras comía un asado en el Club Godoy Cruz

"Me pareció buenísimo, re simpático, pero como algo lejanísimo porque nosotros no enseñamos ese instrumento porque para este tipo de proyectos es inaccesible, por su precio y porque le prestamos los instrumentos, cada bandoneón sale 2.000 o 3.000 dólares y no podemos comprarlos", dijo Patricio dijo y agregó que a medida que fueron pasando las etapas, le pusieron más energía para difundirlo.

Bandoneón.jpg Taller Galván fue la organizadora del concurso que ganó la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte del barrio La Favorita de Mendoza.

Cómo se conforma la orquesta

La Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte, del barrio La Favorita, está formada por 42 chicos de entre cinco y 19 años. Patricio explicó que el 90% son del barrio La Favorita, otros vienen en los alrededores como el barrio Santo Domingo.

"Son chicos que realmente me quedo admirado con su crecimiento diario, que tienen una gran pasión por la música, son muy tranquilos, muy disciplinados para trabajar. Generalmente los que llegan a este proyecto no son los chicos que están más marginados, son los chicos que dentro del contexto tienen un cuidado. Es muy difícil que alguien que esté en una situación de marginalidad extrema llegue a este tipo de proyectos. La idea es ir haciendo todos los puentes y todas las instancias institucionales para que eso suceda", dijo el director.

Patricio Ibere y la Orquesta Pequenos Grandes Musicos del Pedemonte.jpg La Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte, del barrio La Favorita, está formada por 42 chicos de entre cinco y 19 años. Foto: Patricio Ibere

Patricio contó que es muy fácil trabajar con ellos porque los niños tienen una energía muy pura, muy prístina y muy evolutiva. Agregó que le asombra ver la evolución y eso le da esperanza que todos podemos mejorar y aprender individualmente y como sociedad.

Además, destacó que es fundamental el acompañamiento de los padres. que han buscado a los medios para hacer notas y han difundido el concurso para poder ganar. "Adquirir el bandoneón ha sido un logro primero de la orquesta, de los chicos, de los padres, yo ahí con ellos, los profesores, después expansivo al barrio también porque ha apoyado un montón, después a toda Mendoza e inclusive gente, que está en México, España, que ha estado militando y haciendo votar a gente. Esto es un logro de la comunidad", sostuvo Patricio.

La magia de la música

Patricio es el director de la orquesta y el encargado de hacer todos los arreglos, para todos los niveles para que los chicos de las diferentes edades puedan experimentar lo que es un ensamble.

"La sensación de tocar en grupo es maravillosa. Hay que provocar que los pibes se enamoren de la música. Una vez que se enamoran y le gusta, solos tocan, solos estudian. Hay un clic, un antes y un después de cuando el chico se engancha. Los ves tocando, preocupado y enganchado, como cuando uno hace las cosas por amor", expresó el músico.

Contó que los niños están contentos por haber ganado, pero como son chicos, son simples y no le dan tanta importancia. En cambio, los adolescentes están más entusiasmados e incluso algunos ya le dijeron que querían tocar el bandoneón.

Embed

Inscripción e instrumentos que pueden aprender

Patricio contó que enseñan violín, viola, cello, contrabajo, bajo, guitarra eléctrica, flauta traversa, corno francés, trompeta, trombón, batería y hay un profe de iniciación musical. De cada uno de esos instrumentos, los chicos tienen su clase individual y una vez que pasa un tiempo determinado, que ya pueden empezar a tocar en grupo, forman parte del ensamble, que trabajan martes, jueves y viernes en la tarde.

►TE PUEDE INTERESAR: El Hospital Notti recibe entre cinco y diez niños con mordeduras de animales por día

El músico dijo que tres de los diez profesores son pagados por la Dirección General de Escuelas y del resto se hace cargo la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que también es la encargada de conseguir nuevos instrumentos. Agregó que los vienen apoyando arduamente, desde que ingresó en 2021, han sumado cinco profesores, de batería, guitarra eléctrica, bajo, corno y clarinete y ahora hay que gestionar un profesor de bandoneón.

Las clases son gratuitas, pero tienen una cooperadora es sugerida para los gastos. Para inscribirse puede ir al Gimnasio Municipal N° 5 los martes de 17 a 20 o los jueves de 16 a 16.30 y hablan con Patricio, quien dijo que hay muchos chicos interesados por ir luego de la difusión del concurso y cree "que va a explotar”.

Patricio Ibere, el director de orquesta que tocó con Lito Vitale

Patricio trabaja como director de la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte, desde hace dos años, cuando renunció el anterior director, Martín Vicente. Pero antes de ello, trabajaba dirigiendo la orquesta de la Capital con Mario Galván, en donde había rendido un concurso para entrar en 2012.

En su haber tiene muchos trabajos. "Yo empecé a los 15 años, tengo 42. He dirigido la música de la Vendimia 2019, he tocado en Altertango, he tocado con Polo Román de Los Chalchaleros, con Lito Vitale, con Oscar Giunta, que es un baterista ya es muy conocido y hasta en cruceros", contó Patricio.