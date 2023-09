La nueva del cobro de la consulta en Mendoza: bono no reintegrable y que subirá cada dos meses

hospital español 5.jpeg A nivel nacional se uniformó el cobro de una suma adicional por fuera del convenio, la que no será reintegrable. Nicolás Rios/Diario UNO.

De esta manera, se hace uniforme el cobro de una suma extra, al que explican que no se trata de un coseguro, sino de un bono complementario no reintegrable. Por esa razón, se abre la posibilidad de que no entreguen factura por el dinero que deba afrontar el paciente.

"La diferencia entre lo que percibamos del sistema como valor de consulta y dicho honorario médico ético mínimo, deberá ser abonado por el paciente en la consulta", señalaron en un comunicado.

Añadieron que no es un coseguro ni un copago. “Dicha diferencia es un bono complementario no reintegrable. De esta manera se infiere que no lo facturará.

Cómo impactará el bono complementario no reintegrable en Mendoza

El referente de la Confederación Médica de la República Argentina, Lodovico Palma, explicó a Diario UNO que el valor mínimo ético de la consulta de $6.000 ya se cobra hace 22 días a aquellos afiliados que su obra social no reconoce ese arancel, porque las prestaciones están por debajo.

Lo nuevo que se acordó a nivel nacional es que será ajustado por el índice de la inflación cada dos meses.

"Las entidades nacionales lo que están diciendo es que el bono complementario no reintegrable va a tener un ajuste de acuerdo a la inflación y se avanzó un poco más en los plazos, lo que permite reactivar el honorario. De igual modo esto fue tratado en la confederación médica, donde no consideramos justo que el profesional tenga que esperar entre dos y tres meses el cobro de sus honorarios con la gran inflación que tiene Argentina", observó Palma.

En este punto, el referente del Círculo Médico confirmó que en noviembre habrá un ajuste y lo que es nuevo "es el concepto de que el paciente tiene que asumir la diferencia entre lo paga la obra social y el honorario ético, porque no lo asume la gerenciadora, por eso no se trata de un coseguro, no es un adicional, no es un copago y no es reintegrable".

"Lo va a pagar el paciente en forma variable, de acuerdo al convenio que tenga la prepaga o la obra social con la entidad prestadora. No se otorgará factura porque es un bono complementario", remarcó el profesional.

Hoy en Mendoza no hay una conducta homogénea. Hay centros asistenciales y profesionales de la salud que entregan factura y otros que no.

El conflicto en la salud privada

A partir del 1 de septiembre, distintas entidades profesionales decidieron implementar el cobro de la consulta particular a aquellos pacientes con coberturas médicas por debajo de este arancel. Asociaciones médicas por dentro del Círculo Médico lo empezaron a poner en vigencia y a medida que las obras sociales y mutuales iban subiendo el valor, se acordó que el paciente pague esa diferencia o no pague nada.

"Los pacientes tienen que consultar antes a su obra social por el convenio que tiene con cada centro asistencial y si debe pagar algo para estar más informado de cada situación en particular", explicó Palma.

►TE PUEDE INTERESAR: La lista de las prepagas cuyos afiliados no pagarán la consulta tras acordar nuevos aranceles