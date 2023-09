prepagas.jpg Las prepagas habían alertado del cobro de un coseguro desde el 1 de septiembre.

►TE PUEDE INTERESAR: Médicos especialistas aseguran que por cada consulta reciben no más de $2.500

Palma indicó en diálogo con Diario UNO que "las obras sociales y las prepagas con mayor cantidad de afiliados en Mendoza están negociando a contrarreloj con los prestadores para que no se cobre el coseguro y lo cubra directamente la empresa. Aunque también se está planteando la alternativa de que el paciente se haga cargo de un porcentaje y no de la totalidad, de manera que no sea tan grande el impacto para el bolsillo del afiliado".

Respecto de las razones que motivaron a cobrar una suma extra, el profesional reiteró que la liquidación que realizan las prepagas se está haciendo a los tres meses de haberse hecho la práctica médica y "los cánones quedan licuados con la inflación".

En Mendoza son más de 20 las especialidades que contemplan el cobro del coseguro (todas agrupadas en el Círculo Médico), entre las que se pueden mencionar: pediatras, reumatólogos, dermatólogos, cardiólogos, neurólogos, urólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, oftalmólogos, obstetras, cirujanos, ginecólogos, entre otras.

Otros, como odontólogos, anestesistas y kinesiólogos tienen sus propias asociaciones.

Frente a la consulta de cuáles son las prepagas que acordaron con los especialistas un nuevo monto, Palma señaló que este viernes se tendrán mayores certezas y aclaró que aquellos médicos que están en relación de dependencia en instituciones médicas privadas no están alcanzados, sino sólo aquellos que tienen convenios por prestaciones específicas.

El coseguro de OSEP

Siendo la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP) una de las más importantes de Mendoza junto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), Palma aclaró que PAMI tiene su plantilla de profesionales propia.

En el caso de OSEP, su titular Carlos Funes subrayó que "el coseguro actual es de $1.500". Aunque muchos afiliados se han quejado por tener que pagar un monto superior en la consulta.

►TE PUEDE INTERESAR: Alerta por la fuga de cerebros en el país: amenazas ante el éxodo médico