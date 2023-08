Médicos especialistas aseguran que por cada consulta reciben no más de $2.500 y tres meses después

"Con suerte, cobramos $2.500 por consulta y dentro de tres meses"

Quien se refirió al panorama que afecta a los médicos especialistas de Mendoza fue Gabriela Cateller, gineco obstetra, entrevistada en Radio Nihuil por Matías Pascualetti.

"Trabajo en la medicina pública y en la privada y la realidad es que estamos sumamente preocupados los profesionales de las distintas especialidades por la situación que vivimos no en Mendoza, sino en el país", dijo la doctora.

Alquiler de consultorios médicos en Mendoza.jpg El alquiler de consultorios forma parte de los gastos que afrontan muchos médicos especialistas en Mendoza. Imagen ilustrativa.

Casteller explicó que "nosotros somos médicos que brindamos servicios. Somos empleados de distintas obras sociales y prepagas que en el mejor de los casos repito, en el mejor de los casos- nos pagan $2.500 cada consulta de aquí a tres meses".

"Todo se complica -continuó- porque algunos tenemos que alquilar consultorios y otros sufren el descuento de un porcentaje de las instituciones en las que trabajan precisamente para afrontar los alquileres".

"La medicina tiene un deterioro importante. A los pacientes hay que atenderlos como corresponde, en forma completa. Esto incluye exámenes físicos integrales, estudios complementarios, tomar peso y talla, derivación a especialistas. Todo eso no demora más de media hora. Pero la gente se queja y dicen que los atendemos 5 minutos o que no les tomaron la presión. Todo esto lleva a un deterioro muy grande de la medicina. A esa consulta nosotros la cobramos de aquí a tres meses"

La doctora Casteller consideró que "para tener un ingreso digno, tenemos que trabajar un mínimo de 8 horas por día en distintos lados"

Y sumó: "La mayor parte de los pacientes tiene una prepaga u obra social. Es un porcentaje menor el que que hace consultas particulares. Y las prepagas, como dije antes, pagan en el mejor de los casos $2.500. Pero hay algunas que abonan $1.500. Y con un inflación superior al 100% anual no se puede creer lo que cobramos".

"Lo que se paga por una consulta es lo que cobra una playa de estacionamiento"

"Lo que se paga por una consulta es lo que hoy cobra una playa de estacionamiento o lo que se gasta en la verdulería. Hay gente que cree que el médico cobra de $4.000 a $7.0000 pero eso es sólo en los casos particulares. La verdad es que la mayoría de los médicos recbimos obras sociales y prepagas".

Finalmente dijo Casteller que "la inflación es lo que lleva a esta stituaciób. Cuando vos ves que mes a mes te aumentan el alquiler y las retenciones y las obras sociales te incrementan un porcentaje inferior, claramente se deteriora el ingreso del médico".

