La milanesa napolitana argentina es la mejor carne empanizada del mundo

Sin embargo, este reconocimiento no fue el único para Argentina, ya que otras versiones de este popular plato también figuraron en el ranking.

El segundo puesto quedó para la milanesa común, que, de acuerdo a la revista, es “a menudo considerada el plato nacional no oficial” del país.

“La milanesa es una comida humilde pero deliciosa que consiste en una rebanada de carne de primera calidad empanizada que se fríe en aceite caliente y se enrosca mientras se cocina, debido a que los cortes de carne elegidos tienen menos grasa y tendones que otros cortes”, consideraron desde Taste Atlas.

Además remarcaron en la publicación que esta preparación comparte similitudes con el escalope vienés de Austria y el filete de pollo frito de Estados Unidos, pero sus orígenes se remontan a Italia, más específicamente a la famosa cotoletta alla milanese de la ciudad de Milán.

►TE PUEDE INTERESAR: Menú semanal por 50 mil pesos con carnes, pollo, pescados, pastas y verduras: dónde comprar

En el puesto 20 del ranking apareció otra variante criolla: la milanesa a caballo. Los autores del ranking señalaron: “La milanesa a caballo es una variante de la popular milanesa de ternera, que se empana y fríe. En esta versión, la milanesa se cubre con un huevo frito y se sirve acompañada de papas fritas”.

Menú mila a caballo.jpg La milanesa a caballo acompañada por papas fritas es uno de los platos más elegidos de la cocina argentina

En este caso, el huevo frito corona el plato de un modo particular que le otorga el término “a caballo”, mientras que el pan rallado seco y bien crocante es clave para la textura de la preparación. La calidad de la carne y la forma en que se prepara esta receta son "elementos esenciales para lograr el resultado esperado", según Taste Atlas.

Otra versión destacada en el ranking fue la milanesa de peceto, ubicada en el puesto 25. Taste Atlas describió a esta preparación de la siguiente manera: “Es un plato de carne originario de Argentina. Se prepara con peceto magro y se dice que su mejor sabor se obtiene cuando se cocina poco hecho”.

La receta de la milanesa de peceto implica sumergir el filete en una mezcla de huevos batidos, ajo picado y perejil, seguido de un empanado con pan rallado antes de ser freído en aceite caliente, destaca la publicación. Una vez lista, se adorna con perejil picado y se acompaña con una rodaja de limón, logrando así una combinación de sabores que se complementa con guarniciones como arroz, ensalada verde o tomates.

Menú mila simple.jpg La milanesa se puede acompañar con distintas guarniciones que incluyen una ensalada, puré de papas o una porción de arroz

Sobre la elaboración de este listado, desde la plataforma culinaria precisaron: “Los rankings de alimentos de Taste Atlas se basan en las calificaciones de la audiencia, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las calificaciones de bots, nacionalistas o patrióticas locales, y dan un valor adicional a las calificaciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedores”.

►TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial del Huevo: los errores que debemos evitar en la cocina

“Para la lista de las ‘30 mejores chuletas empanadas del mundo’ hasta el 15 de septiembre de 2024, se registraron 3.746 calificaciones, de las cuales 3.049 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Los rankings de TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre la comida. Su propósito es promover excelentes alimentos locales, infundir orgullo en los platos tradicionales y despertar la curiosidad sobre platos que no has probado”, valoraron desde Taste Atlas.

Menú mila peceto.jpg La milanesa se obtiene con el bife pasado por una mezcla de huevos batidos, ajo picado y perejil, seguido de un empanado con pan rallado

El ranking completo de las mejores carnes empandas del mundo