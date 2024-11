La madre del marplatense preso en Mendoza por llevar talco dijo que "lo liberaron en la ruta 7 y sin plata"

► TE PUEDE INTERESAR: El tiro en la cabeza no le provocó daños severos al hombre baleado por la madre de 82 años

talco bebe estados unidos fda.png El hombre llevaba 18 envases de talco que pesaban 1,8 kilogramos.

El hombre que fue detenido por llevar talco pasó 21 días en la cárcel

En total, Acosta estuvo detenido 21 días en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 32 y, después, en el Penal Federal de Cacheuta. El error también lo replicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales el mismo día de la detención: "Mucho talco, poco Eficient-e. Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia".

Al respecto, Laura Ibarra, la mamá de Maximiliano, comentó a Radio Con Vos: "Yo creo que los poco eficientes son los gendarmes a los que ella dirige, porque no tenían un reactivo como la gente. Lo que tendría que darles la ministra es un cuadernillo de derechos humanos y garantías constitucionales”.

Patricia Bullrich-Tuit-Talco x Cocaína.jpeg La publicación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en X.

“Dijeron que estaba nervioso y con actitud sospechosa. Qué no va a estar nervioso si va en un colectivo lleno de gente y lo bajan a él solo, un chico que no tiene antecedentes y que llevaba talco Rexona, que no llevaba droga como dice la ministra. ¿Cómo puede ser que hablen tan ligeramente? Eso es lo que me duele”, continúo.

La funcionaria del presidente Javier Milei, hasta ahora, se limitó a responsabilizar al Poder Judicial y afirmó “no hay ninguna falla en la investigación. El talco siempre se confunde con cocaína y las fuerzas de seguridad avisaron que podía ser un falso positivo y, lamentablemente, hasta que no se comprobó lo dejaron preso. Pero eso es una orden judicial”

Acosta había comprado los envases en el Hospital Central

Según lo que pudo comentar Acosta a medios nacionales había comprado los pomos a $500 "a un hombre que conoce todo el mundo, frente al Hospital Central”. Durante su detención, los gendarmes se burlaban de él, afirmó que lo trataban como a un "narcotraficante", e incluso se tomaban fotos con los envases.

talco.jpg El marplatense detenido por error aclaró que compró los pomos de talco en la vereda del Hospital Central.

"Yo me voy a reir cuando se den cuenta que es talco", afirmó que les decía mientras personal de la Unidad Criminalística y Estudios Forenses, dependiente de la Agrupación XI “Mendoza”, le realizaba el narcotest a los pomos.

“Tuve dos audiencias. En la primera, la fiscal que estaba en mi contra decía que tenía que estar preso y cumplir de cuatro a 15 años. Mi abogada defensora pidió domiciliaria, pero era imposible porque estaba en otra provincia. Y yo sabiendo que era talco...”, amplió.

“Nadie me pidió disculpas. Me dio mucha bronca”, concluyó en una entrevista radial.

Estuvo dos días incomunicado

Maximiliano Acosta, según afirmó su madre, estuvo incomunicado las primeras 48 horas de su detención. Desde Mar del Plata su familia, desesperada, intentaba rastrear dónde estaba con las empresas de transporte. Había avisado que volvía a la localidad costera y que se había tomado un colectivo pero en un momento dejó de recibir y enviar mensajes. “A los dos días pude comunicarme. Mientras esperé, esas 48 horas sentí que estaba secuestrado”, dijo Laura Ibarra.

“Yo lo tomo como secuestro, porque no me avisaron, y yo buscándolo por todas partes. Llamé a la terminal de Mendoza para que me leyeran los estados del colectivo a ver si estaba, porque él me había dicho cuando subió al colectivo que no tenía casi carga. Yo esperándolo, le escribía y él no me contestaba, entonces yo pensaba que no tenía señal o que le habían robado el teléfono, o que no pudo cargar la batería, distintas cosas que uno inventa”, indicó.

“La ministra, en vez de reírse, tendría que haberle enseñado a esta gente cómo actuar en este caso especial. Mi hijo se encuentra bien y mal, porque fueron muchos días en blanco, muchos días que ya no sabía qué hacer. Ni siquiera tenía un libro para leer y no me dejaban alcanzarle nada”, se quejó.

La madre se refirió a la posibilidad de iniciar acciones legales

Acosta e Ibarra reclamaron que nadie les pidió disculpas. "El último día, el juez le dijo que iban a aprender y ser mejores para futuros casos”, dijo Laura. Sobre la posibilidad de iniciar una acción legal en contra del Estado, Maximiliano afirmó: "Me molestó mucho el fanfarroneo de la ministra. Me dejó re mal parado delante de un montón de conocidos. Mucha gente diciendo… ‘Uh, al final este tenía plata y andaba con la cocaína’. Un par me dijeron cosas, pero no les di mucha bola".

Además, aseguró que "por las noches no puedo dormir. Sueño que me viene a buscar la Policía".

“Antes de pensar en eso (acciones legales), queremos volver a la normalidad. Porque ni él ni yo podemos dormir. Cuando él estaba preso, por momentos me ponía a llorar sola”, explicó Laura.

“Cuando veo el escrito de la Bullrich con ella riéndose. Lo único que le diría a esta señora es: instruyan a la policía", reclamó Laura, y concluyó: “Ellos dicen ‘el que las hace, las paga’. Bueno, yo digo que las paguen”.