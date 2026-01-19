La locomotora construida en Argentina que fue la admiración de todo el mundo: terminó como chatarra

En 1949, Argentina creó una locomotora que fue la envidia de todo el mundo. No solamente era hermosa, sino muy moderna y veloz, lo que llevó a que décadas después ingenieros ingleses la siguieran admirando a pesar de la ironía de que la máquina estuviese olvidada en un depósito.
Todo comenzó dos años antes, cuando un ingeniero rosarino llamado Livio Dante Porta consiguió el financiamiento para reconstruir una vieja locomotora en una máquina moderna a vapor. En ese momento, nadie sabía en lo que se convertiría.
Dos años después, esa moderna locomotora estuvo lista. Lo curioso era que, en un mundo en donde las locomotoras a diésel iban poblando el mundo, Argentina apostaba por una máquina a vapor, utilizando una máquina de 1906. Pero Porta incorporó novedades tecnológicas y funcionaron perfectamente.
La locomotora a vapor fue todo un éxito; se la trasladó a Buenos Aires, se la pintó de celeste y blanco y recibió el nombre de Argentina. Poco después se le cambió el nombre a Presidente Perón y con la Revolución Libertadora de 1955 y la proscripción del peronismo, recuperó su nombre original.
La locomotora que causó admiración en todo el mundo
La locomotora Argentina estaba pensada para la carga y llegó a tener una velocidad que superaba los 1800 caballos de fuerza. Sin embargo, al ser a vapor, solamente fue utilizada a prueba. El mundo moderno avanzaba más rápido y era trasladado por locomotoras diésel.
Finalmente, en 1960 se la sacó de circulación y se mandó la locomotora a un depósito en Tucumán. Años después, con el menemismo y la crisis del 2001, gran parte de la máquina fue convertida en chatarra.
En el 2004, el diario inglés The Guardian recordó a la famosa locomotora y resaltó que un equipo de ingenieros del Reino Unido la había encontrado en un suburbio de Tucumán. "Un grupo de ingenieros británicos visitantes ha rastreado esta legendaria, aunque triste, locomotora que los entusiastas ferroviarios de todo el mundo asumían que había sido desguazada hace mucho tiempo".