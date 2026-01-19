La locomotora construida en Argentina que fue la admiración de todo el mundo: terminó como chatarra

La locomotora a vapor fue todo un éxito; se la trasladó a Buenos Aires, se la pintó de celeste y blanco y recibió el nombre de Argentina. Poco después se le cambió el nombre a Presidente Perón y con la Revolución Libertadora de 1955 y la proscripción del peronismo, recuperó su nombre original.

locomotora la argentina

La locomotora que causó admiración en todo el mundo

La locomotora Argentina estaba pensada para la carga y llegó a tener una velocidad que superaba los 1800 caballos de fuerza. Sin embargo, al ser a vapor, solamente fue utilizada a prueba. El mundo moderno avanzaba más rápido y era trasladado por locomotoras diésel.

Finalmente, en 1960 se la sacó de circulación y se mandó la locomotora a un depósito en Tucumán. Años después, con el menemismo y la crisis del 2001, gran parte de la máquina fue convertida en chatarra.

locomotora argentina

En el 2004, el diario inglés The Guardian recordó a la famosa locomotora y resaltó que un equipo de ingenieros del Reino Unido la había encontrado en un suburbio de Tucumán. "Un grupo de ingenieros británicos visitantes ha rastreado esta legendaria, aunque triste, locomotora que los entusiastas ferroviarios de todo el mundo asumían que había sido desguazada hace mucho tiempo".