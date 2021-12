La Legislatura distinguió a la Olivícola Laur por su primer puesto en un ránking mundial

El ranking se realiza desde hace más de 13 años basándose en el sistema del ranking WRW&S (World Ranking Wine & Spirit) creado en 1997 por la World Association of Journalists of Wine and the Spirit (WAWW).

En el despacho del vicegobernador Mario Abed en la Legislatura Provincial, se desarrolló la entrega de una distinción legislativa a la Olivícola Laur por su extensa trayectoria y su importancia a nivel productivo, habiendo sido seleccionada este año como la olivícola N° 1 a nivel mundial, algo histórico para nuestra provincia. Formaron parte de la actividad el vicegobernador, los senadores Juan Carlos Jaliff, Bartolomé Robles, y la autora de la iniciativa Mercedes Rus. Por parte de la empresa estuvo presente el gerente general de la Olivícola Laur, Gabriel Guardia.

celebracion-laur-caba-millan-guardia.jpg La Olivícola Laur celebró en Buenos Aires el logro de quedar cómo número uno del ranking mundial de productoras de aceite de oliva extra virgen en la panadería del cocinero Christian Peteresen. Además, Melisa Millán, propietaria, y Gabriel Guardia, gerente general de la aceitera maipucina entregaron una distinción al chef mediático como "protector de los olivos", dentro de una campaña de la empresa para proteger y fomentar el cultivo de su principal materia prima, el olivo.

El ejecutivo de Laur Gabriel Guardia explicó durante el encuentro la importancia del trabajo que realizan a diario en la premiada empresa. “Con nuestras aceitunas mendocinas preparamos los aceites de oliva que después los hacemos competir en el mundo. Realmente es un logro que no es fácil de conseguir pero lo hemos logrado. El terreno tiene mucho que ver pero si es cierto que hay un grado de amor que se le pone, que te hace distinto en lo que haces”, indicó.

La marca Laur encabeza así desde diciembre el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo, un hito no sólo para la firma referida y la provincia de Mendoza, sino para América Latina, ya que es la primera vez que una olivícola fuera de Europa llega a ocupar el lugar número 1 del EVOO World Ranking.

Además, la empresa Laur cerró el 2021 con un mediático festejo en la nueva panadería La Valiente del chef y conductor de televisión Christian Petersen en la ciudad de Buenos Aires, al que asistieron famosos cocineros, músicos y periodistas.

Este año, el top ten quedó formado de la siguiente manera: