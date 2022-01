La Justicia Federal rechazó el hábeas corpus que presentó una familia contra el pase sanitario

Ambos camaristas negaron el pedido porque, a su criterio, "ninguno de los presentantes se encuentra actualmente privado de su libertad, ni existe una amenaza seria de que ello ocurra en un futuro inmediato”. Y se supone, claro, que el hábeas corpus es un recurso que se utiliza con la intención de que personas detenidas sean llevadas ante un juzgado para evaluar si hay motivos para el arresto. No sería el caso.

Por lo tanto -añadieron los magistrados- las denuncias en ese tono son ”construcciones meramente genéricas que no logran demostrar que la normativa cuestionada (el pase) implique una afectación de los derechos individuales en concreto, siendo dichas regulaciones consecuencia de una resolución ministerial en el marco de medidas políticas adoptadas en un contexto excepcional y grave de una pandemia global”.

Covid Mendoza - Pronostico - Clima - Turismo - Vacaciones de Invierno (26).jpg La vuelta de ciertas actividades ha hecho que Nación busque los modos de atemperar los contagios. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Arde la polémica por el pase sanitario

La Cámara Federal libró el fallo el 14 de este mes pero la decisión se conoció recientemente, en medio de una serie de cruces entre críticos y apologistas del pase sanitario.

Las normas impuestas por la Jefatura de Gabinete de la Nación implican que "a partir del 1 de enero de 2022 toda persona que haya cumplido 13 años y que asista a una actividad definida como de Mayor Riesgo Epidemiológico y Sanitario deberá acreditar que tiene un esquema de vacunación completo contra Covid-19, aplicado al menos 14 días antes de la actividad o evento".

Para los sanrafaelinos que se quejaron, se trata de una orden contraria a la Constitución, porque “limita nuestra autoridad ambulatoria y provoca a otros ciudadanos a violar esas garantías". Y redoblaron la apuesta: hasta le pidieron a la Justicia que "impute a los funcionarios públicos y particulares responsables de turbaciones de la libertad".

En contraste, Pizarro y Castiñeira de Dios respondieron valiéndose, entre otros argumentos, de los criterios de la Organización Mundial de la Salud y de lo que dice la Ley 27.491, de "Control de enfermedades prevenibles por la vacunación" (2018), que enfatiza "la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular".

La idea de fondo es que en estas circunstancias no es tan importante indagar en las razones particulares que tenga cada persona para vacunarse o no -se trata de una decisión personal-; dado que "el estado democrático sí puede atribuir, a cada una de esas situaciones, distintas consecuencias permisivas o restrictivas".

Este diario se contactó la persona que presentó el hábeas corpus, pero esta prefirió postergar la conversación dado que estaba de vacaciones.

El debate está en el aire

Si bien entre la comunidad científica hay un fuerte consenso respecto a la necesidad de vacunarse masivamente para superar la pandemia, tanto el ejemplo de San Rafael como el de Mónica Delsouc, pareja del exdirector general de la Policía de Mendoza, revelan que la discusión está lejos de haber terminado.

Precisamente Delsouc fue quien trajo a primer plano el asunto esta semana, cuando se destapó que en un hecho claramente irregular ascendió a la cima del Aconcagua sin contar con ninguna de las dosis contra el Covid. El incidente le costó el puesto al comisario retirado Roberto Munives, pero lejos de pedir disculpas, la mujer salió por los medios a decir que piensa "militar contra el pase sanitario".

"Voy a trabajar contra el pase, que es totalmente ilegal", anticipó en declaraciones a Radio Zafiro. Y prometió: "Voy a ir a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad. Voy a trabajar junto a abogados que se han solidarizado y voy a hacer la presentación judicial". El antecedente que marcó la Cámara Federal parece indicar que su postura no tiene garantías de éxito.

Delsouc contó además que fue diagnosticada con cáncer pero que ella prefirió no hacer radioterapia y "optó por un tratamiento naturista". "A cada persona lo va a sanar aquello en lo que crea. No estoy en contra de la vacunación, pero tampoco estoy a favor de ingresarle a mi cuerpo productos que están en estudio", cuestionó.

Otro caso que marcó las últimas jornadas fue el de la científica del Conicet y excandidata de Juntos por el Cambio Sandra Pitta, quien presentó otro hábeas corpus para que se suspenda la aplicación del pase. Pitta -que tiene el esquema de dosis completo y ya se contagió de coronavirus- opina que "no puede hacerse obligatoria una vacuna que se hizo en emergencia".

De todos modos la vacuna no es obligatoria. Como en otros países del mundo, el pase se utiliza para algunas circunstancias, y quien no quiera vacunarse no será obligado a hacerlo. En el caso de Pitta, la Cámara Nacional de Casación consideró “inadmisible” su planteo y ordenó que pague las costas que requirió el proceso judicial.

