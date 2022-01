Mónica Delsouc defendió a Munives: "A él lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata"

Sobre Roberto Munives, quien no ha dado aún declaraciones públicas, la mujer reconoció que "está muy decepcionado". "Nos afectó mucho, pero la unión y el amor familiar nos mantiene firme, como también el reconocimiento de la gente por todo lo que ha hecho por la provincia de Mendoza", declaró.

Respecto de lo que considera son los verdaderos motivos detrás de la baja de Munives, Delsouc consideró que como "a Munives lo sacó el narcotráfico, la mafia y la jugarreta política barata".

"Te agarran la mano y después la sueltan", dijo y reconoció que estas declaraciones le podrán traer consecuencias: "Las asumo".

Reconoció que no está vacunada

Respecto del inicio del conflicto, la ausencia de pase sanitario, Mónica Delsouc confirmó que "no me he puesto la vacuna por mi enfermedad".

"Decido por mi cuerpo por mi ser. Yo creí que mi cura no era hacerme radioterapia y ahora estoy sana. No estoy en contra de la vacuna, pero decidí no meter en mi cuerpo productos que aún están en investigación", sostuvo respecto de su elección de no vacunarse y en relación al cáncer de mama que padece.

Al ser consultada por Diario UNO, la mujer solo quiso hacer referencia a su estado de ánimo: "Mis fuerzas están pero aún necesito enfocarme en mi salud, en mi cáncer. Todo esto lo único que ha echo es lastimar más mi cuerpo".

Amparo contra el pase sanitario

"Voy a pedir la inconstitucionalidad del pase sanitario porque atenta contra los derechos de las personas", advirtió.

Respecto de si falseó datos o no en la declaración jurada, delito por el que también se investiga a Roberto Munives, la mujer se desligó: "Está circulando un documento que dice que yo estoy en esa nómina donde se dice que tengo la vacunación completa y ese documento es ajeno a mi. Nosotros nunca lo tuvimos en ese poder".

"Cuando sale (publicado), lo llaman a Munives para saber si lo teníamos. La gente que sale en la lista no la conocemos. Entramos solos al Parque, caminamos solos y pernoctamos en uno de los domos de una empresa privada", dijo dando su versión sobre su ascenso al Aconcagua.

"Luego, desde Confluencia caminamos con dos personas de la Patrulla de Rescate que ya estaban ahí. Tenemos hasta los tickets de las compras. No usamos nada de la patrulla, lo que nos sobró lo dejamos a la gente de arriba", aclaró.

Mientras que sobre su ingreso al Parque sin tener pase sanitario, reveló que lo hizo con una "excepción que no se dio a conocer porque no le conviene a nadie, que es vacuna o PCR y yo tenía PCR negativo, pero prefieren echarle la culpa a una persona".