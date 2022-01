Munives y su pareja usaron el helicóptero oficial para regresar de la cima del Aconcagua

El 15 de enero Delsouc alcanzó el pico y el lunes 17, ya de bajada, utilizó junto al comisario la aeronave oficial para que esta los trasladara a Horcones. La acusación indica que toda la operación se llevó a cabo utilizando bienes públicos.

Un traslado de esta clase, si se quiere realizar de forma particular, sale alrededor de 1.500 dólares por vuelo.

Munives y Levrino.jpg El Ministro de Seguridad, Raúl Levrino, le pidió este martes la renuncia a Roberto Munives "para que la investigación siga su curso".

Munives y la bronquitis

A lo largo de la aventura, Delsouc compartió en las redes sociales los diferentes momentos de un ascenso que de acuerdo con sus propias palabras estaba destinado a colaborar "en la lucha contra el cáncer de mama".

En su perfil de Facebook la pareja de Munives admitió haber sufrido problemas respiratorios durante el trayecto, por lo que -siguiendo el consenso médico- debería haber cancelado su intento de hacer cumbre. No fue el caso. En el relato que escribió, Delsouc hablaba de una bronquitis.

¿Sin vacunas y con síntomas? Extraña combinación para subir a 6.961 metros sobre el nivel del mar.

Cabe destacar que según los lineamientos que estableció el Ministerio de Salud mendocino el pasado 14 de enero, toda persona con dos o más síntomas se considerará caso sospechoso de coronavirus. Las señales de alarma son: fiebre, tos, dolor de garganta, de cabeza o muscular; dificultad respiratoria, diarrea o vómitos y congestión nasal.

¿Y qué es la bronquitis? Se trata de la inflamación de las vías respiratorias que llevan oxígeno a los pulmones. Eso provoca una tos que muy frecuentemente presenta mocos y va a acompañada por jadeos y dificultades para respirar. En un contexto sanitario como el actual, es llamativo que se dejara seguir a una andinista con ese cuadro.

La perspectiva médica

Consultado por este medio, el doctor F.T.P. -prestigioso cirujano que hace años se desempeñó en el Parque Provincial Aconcagua y prefirió reservar su identidad- evaluó: "Hay que ver los detalles del caso. Pero si sumamos esquema de vacunación incompleto más bronquitis, está claro que haber hecho cima fue un acto de inconsciencia".

"Tendríamos que ver además si esa bronquitis, de haber sido tal, respondió a un proceso infeccioso viral o bacteriano. Cuando vos subís al Aconcagua suelen surgir un montón de eventos respiratorios. Entre ellos, el Mal Agudo de Montaña, que puede ser leve, moderado o severo. Eso puede conducir en un edema pulmonar, lo que representa un grave riesgo para el paciente".

-Si usted mientras atendía en el Aconcagua encontraba a alguien con bronquitis, ¿qué hacía?

-Yo he visto edemas agudos de pulmón en Puente del Inca. Imaginate en el Aconcagua, que es mucho más arriba; el riesgo es mucho mayor. Si es bronquitis y empeora a neumonía, hay peligro de muerte. Por eso ya en 2005 yo no podía dejar que una persona en esas condiciones subiera. Si alguien chequeó que esa señora tenía bronquitis, no debería haberle dicho que continuara.

Una expedición aparte

Esquema de vacunación dudoso, problemas respiratorios, helicóptero: ¿cómo explicar la sucesión de irregularidades? Dejando de lado las apreciaciones éticas -que son necesarias-, testigos que vieron llegar a Munives y su pareja al Parque Provincial contaron que su expedición "se manejaba aparte" por estar integrada por personal policial y funcionarios públicos.

Eso permitía a su miembros tener sus propias reglas en el ascenso. Desde luego, eso no justifica la utilización de una aeronave de manera irregular, como se está investigando.

"Pero la verdad es que una vez que pasaron el filtro que se hace en Horcones, ellos se manejaron de forma independiente, con sus pautas. Este tipo de grupos institucionales se desacoplan de los protocolos del Parque", reveló una fuente. Tal vez por eso aún no se conocen registros de que Delsouc haya informado sobre su estado de salud a los Guardaparques.

"Si hubiese sido una turista 'normal' y se hubiese constatado que presentaba un cuadro de bronquitis, esa persona no habría seguido subiendo. No se lo hubieran permitido", dijo el entrevistado. Y cerró: "Al final, lo único que hicieron fue romperles las bolas a los polis de la Patrulla de Rescate, que son grandes profesionales".

En cuanto al uso del helicóptero, cabe preguntarse quién autorizó el viaje y si alguien más que Munives estuvo al tanto. Responsabilidades que habrá que ir deslindando en las próximas jornadas.

Informe: Natalia Sosa Abagianos/Facundo García