La isla marcada por el miedo pero que es la atracción de los turistas

Un lugar en el mundo que contiene una importante superstición, una serie de leyendas y se ha convertido en una gran atracción turística, aunque para muchos es un sitio aterrador, es la isla de las muñecas.
La Isla de las Muñecas está ubicada al sur de la ciudad de México y guarda, detrás de ella, una historia que mezcla la superstición con lo sobrenatural y los relatos populares. Su nombre no es casual, ya que el lugar está poblado por una gran cantidad de muñecas que se encargan de recibir a los visitantes.
La leyenda de la isla de las muñecas
Según la leyenda que se cuenta en la Isla de las Muñecas, el antiguo dueño del lugar se llamaba Julián Santana Barrera. Él fue el responsable de hallar a una joven ahogada entre los lirios de un canal y con ella tenía una muñeca. El hombre, a partir de ese momento, comenzó a vivir situaciones inexplicables, por lo que empezó a colocar muñecas para ahuyentar el alma de la joven y de otros espíritus.
Cuando se comenzó a hacer conocida esta costumbre del dueño de la isla, comenzaron a llegar visitantes para ver qué había de cierto del lugar en donde había muñecas colgadas de los árboles. Al llegar, estos se encontraban con una vista que no distaba mucho de una escena de película de terror.
Ante el interés que mostraban los jóvenes turistas que iban hasta la isla, Don Julián les permitió acercarse y estos, en agradecimiento, le comenzaron a llevar muñecas que después eran colgadas. De esa manera, también crecía la superstición de que estas alojaban a los malos espíritus.
Sin embargo, esta no es la única creencia, ya que muchos turistas acuden en agradecimiento al lugar.
Cómo murió el dueño de la Isla de las Muñecas
En el año 2001, Don Julián murió en la Isla de las Muñecas. Una leyenda que se hizo conocida, es que el hombre murió en el mismo lugar en donde él halló a la joven hace muchos años. Sin embargo, lo cierto es que el hombre falleció de un paro cardíaco.
Luego de la muerte del dueño de la Isla de las Muñecas, la superstición y la leyenda sobre este lugar han sobrevivido, atrayendo a miles de turistas que llegan a ver cómo es este sitio poblado por muñecas, algunas de ellas, muy terroríficas.