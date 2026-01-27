La isla marcada por el miedo pero que es la atracción de los turistas

isña munecas.jpg

Cuando se comenzó a hacer conocida esta costumbre del dueño de la isla, comenzaron a llegar visitantes para ver qué había de cierto del lugar en donde había muñecas colgadas de los árboles. Al llegar, estos se encontraban con una vista que no distaba mucho de una escena de película de terror.

Ante el interés que mostraban los jóvenes turistas que iban hasta la isla, Don Julián les permitió acercarse y estos, en agradecimiento, le comenzaron a llevar muñecas que después eran colgadas. De esa manera, también crecía la superstición de que estas alojaban a los malos espíritus.

Sin embargo, esta no es la única creencia, ya que muchos turistas acuden en agradecimiento al lugar.

Cómo murió el dueño de la Isla de las Muñecas

En el año 2001, Don Julián murió en la Isla de las Muñecas. Una leyenda que se hizo conocida, es que el hombre murió en el mismo lugar en donde él halló a la joven hace muchos años. Sin embargo, lo cierto es que el hombre falleció de un paro cardíaco.

Luego de la muerte del dueño de la Isla de las Muñecas, la superstición y la leyenda sobre este lugar han sobrevivido, atrayendo a miles de turistas que llegan a ver cómo es este sitio poblado por muñecas, algunas de ellas, muy terroríficas.