En la actualidad, creer en la existencia de dinosaurios es algo normal, pero cuando se hizo el primer descubrimiento, nadie tenía idea de la existencia de estos animales, ni de que habían existido seres del tamaño que tuvieron muchos de ellos.
La insólita creencia que se tuvo cuando se descubrió al primer dinosaurio
Si bien, hoy descubrir los fósiles de un dinosaurio no es tan anormal, las primeras veces sí lo fueron
Por esta misma razón, es comprensible que aquellas personas que se encontraron por primera vez con restos de dinosaurios no se hayan percatado de lo que realmente significaba su descubrimiento y hayan creído que se trataba de otros seres que habitaron este planeta.
El insólito pensamiento que se tuvo cuando se descubrió al primer dinosaurio
En 1677, Robert Plot tenía 37 años cuando descubrió el extremo inferior de un fémur. En aquellos años, si alguien había descubierto fósiles de dinosaurios era muy difícil que todo el mundo lo supiera y el conocimiento sobre estos seres era totalmente nulo.
Estas razones llevaron a que Plot creyera que ese hueso que encontró y que ilustró pertenecía a un humano gigante, o tal vez a un elefante, y no a un animal que hasta ese momento era desconocido. Con el tiempo, y según lo que se sabe de ese hueso, se ha llegado a pensar que pertenecía a un Megalosaurus.
De hecho, en 1824, casi dos siglos después, fue William Buckland el responsable del primer hallazgo científico. En una cantera de piedra en Stonesfield, Inglaterra, halló una mandíbula y otros fragmentos de esqueleto.
Los dientes encontrados por este teólogo y geólogo británico eran tan grandes y parecidos a los de una iguana que bautizó a su dueño como Megalosaurus, que significa "Gran Lagarto".
Casi al mismo tiempo, pero en Sussex, una pareja integrada por el médico Gideon Mantell y su esposa Mary Ann encontró unos dientes extraños, similares a los de la iguana y por eso este llamó al animal Iguanodon.
De hecho, el médico fue el primero en reconstruir los fósiles de un dinosaurio, aunque con algunos errores, como ponerle un cuerno en la nariz y que este en realidad fuese un dedo del dinosaurio.
Cuándo se los llamó dinosaurios
Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, recién en 1842 nació la palabra "dinosaurio" Su responsable fue el anatomista Sir Richard Owen, quien se dio cuenta de que el Megalosaurus, el Iguanodon y el Hylaeosaurus tenían características únicas que los diferenciaban de otros seres vivos.
Él fue el responsable de acuñar la palabra Dinosauria, que proviene del griego y significa "Lagartos Terriblemente Grandes". De esa manera, oficialmente, habían nacido los dinosaurios para toda la historia.