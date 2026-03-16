La insólita creencia que se tuvo cuando se descubrió al primer dinosaurio

Estas razones llevaron a que Plot creyera que ese hueso que encontró y que ilustró pertenecía a un humano gigante, o tal vez a un elefante, y no a un animal que hasta ese momento era desconocido. Con el tiempo, y según lo que se sabe de ese hueso, se ha llegado a pensar que pertenecía a un Megalosaurus.

De hecho, en 1824, casi dos siglos después, fue William Buckland el responsable del primer hallazgo científico. En una cantera de piedra en Stonesfield, Inglaterra, halló una mandíbula y otros fragmentos de esqueleto.

Los dientes encontrados por este teólogo y geólogo británico eran tan grandes y parecidos a los de una iguana que bautizó a su dueño como Megalosaurus, que significa "Gran Lagarto".

dinosaurios

Casi al mismo tiempo, pero en Sussex, una pareja integrada por el médico Gideon Mantell y su esposa Mary Ann encontró unos dientes extraños, similares a los de la iguana y por eso este llamó al animal Iguanodon.

De hecho, el médico fue el primero en reconstruir los fósiles de un dinosaurio, aunque con algunos errores, como ponerle un cuerno en la nariz y que este en realidad fuese un dedo del dinosaurio.

Cuándo se los llamó dinosaurios

Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, recién en 1842 nació la palabra "dinosaurio" Su responsable fue el anatomista Sir Richard Owen, quien se dio cuenta de que el Megalosaurus, el Iguanodon y el Hylaeosaurus tenían características únicas que los diferenciaban de otros seres vivos.

Él fue el responsable de acuñar la palabra Dinosauria, que proviene del griego y significa "Lagartos Terriblemente Grandes". De esa manera, oficialmente, habían nacido los dinosaurios para toda la historia.