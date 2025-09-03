La historia de Pier Giorgio Frassati, el joven que será declarado santo junto a Carlo Acutis

Como suele suceder en estos casos, la vida de este italiano estuvo marcada por una fuerte conexión con Dios a través de la comunión diaria y la frecuencia a la adoración del Santísimo.

Gran parte de sus recursos eran dedicados a diferentes obras de caridad, ayudando a los pobres sin buscar reconocimiento alguno. Apasionado de los deportes, Frassati escalaba montañas, y usaba estas salidas para llevar a los suyos por el camino de la fe.

Sin embargo, su vida se iba a tornar compleja a los 24 años de edad, tiempo en el que este futuro santo contrajo poliomielitis mientras visitaba a un enfermo. Para no preocupar a su familia, mantuvo su grave estado en secreto.

Su muerte, que ocurrió el 4 de julio de 1925, fue seguida por un funeral multitudinario de personas pobres, quienes llenaron las calles para despedirlo. Esta historia perduró hasta el año 1990, cuando el papa Juan Pablo II lo beatificó como "el hombre de las bienaventuranzas".

santo, pier giorgio frassati

Pier Giorgio Frassati es un ejemplo de santidad para el mundo actual, demostrando que es posible vivir una vida radicalmente cristiana en medio del mundo, disfrutando de la vida, el deporte y la sociedad.

El milagro de Pier Giorgio Frassati

El milagro que llevará al Beato Pier Giorgio Frassati a la santidad es la curación de un sacerdote mexicano llamado Juan Manuel Gutiérrez, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, quien sufría de una lesión grave en el tendón de Aquiles.

Tras rezar una novena a Pier Giorgio Frassati, sintió una curación milagrosa y no encontró rastro de la lesión en un examen médico posterior, lo que motivó una investigación en el Vaticano. Todo esto, derivará en la canonización del 7 de septiembre.