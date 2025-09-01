Inicio Sociedad Santo
San José de Cupertino, el santo de los estudiantes, aviadores y astronautas: su historia y oración

El santo es conocido por su lentitud en el aprendizaje y por su experiencia de levitación, entre otros milagros. ¿Cómo es la oración para los estudiantes?

Luciano Carluccio
San José de Cupertino es el santo de aviadores y astronautas por el milagro de levitar

Nacido en la humilde ciudad de Cupertino, en el reino de Nápoles, José fue el último de los hijos de Félix y Francesca. Su historia de vida hizo que lo conviertan en santo y es a quien, entre otras cosas, hay que rezarle para pedir ayuda en exámenes y estudios.

Pero lo cierto es que Cupertino no solo es reconocido por ser el santo de los estudiantes. También lo es para los aviadores, astronautas y de las personas con discapacidad intelectual. Todo esto tiene una explicación.

San José de Cupertino, el hombre al que convirtieron en Santo

Nacido en Italia, San José de Cupertino mostró desde temprana edad una torpeza evidente para aprender, y lo cierto es que fue esta misma la que lo llevo a ser rechazado en varias órdenes religiosas.

Cupertino era incluso considerado un estorbo para su madre, y hay quienes dicen que, entre otras cosas, caminaba sin rumbo con la boca abierta. Sí, algo similar a un zombi.

Además de ser rechazado, Cupertino fracasó rotundamente en el oficio de zapatero antes de unirse a los frailes franciscanos conventuales, donde trabajaría inicialmente en el establo, y donde su vida cambiaría por completo.

Después de muchas coincidencias y la ayuda de la Virgen, José recibió la ordenación sacerdotal en 1628. A partir de entonces, los fenómenos extraordinarios que lo rodeaban se multiplicaron.

Cupertino experimentó éxtasis y levitaciones, al punto de elevarse varios metros del suelo al mencionar a Jesús o a María. Justamente, por esto es el santo de aviadores y astronautas. Además, tenía la capacidad de bilocarse, comunicarse con los animales y realizar curaciones solo con la señal de la cruz.

Pero todo tiene un precio y, como sucedió con Jesucristo, estos fenómenos también atrajeron la envidia y el recelo de algunos, que lo denunciaron ante la Inquisición.

Sin embargo, tras un proceso de tres semanas, finalmente se reconoció su inocencia y la existencia de estos dones como un regalo divino. Finalmente, San José de Cupertino falleció a los 60 años, en 1663, y fue beatificado el 14 de febrero de 1753 por Benedicto XIV y canonizado el 16 de julio de 1767 por Clemente XIII.

Oración a San José de Cupertino

Querido Santo, purifica mi corazón, transfórmalo y hazlo semejante al tuyo, infunde en mí tu fervor, tu sabiduría y tu fe. Muestra tu bondad ayudándome y yo me esforzaré en imitar tus virtudes. Gloria...

Amable protector mío, el estudio frecuentemente me resulta difícil, duro y aburrido. Tú puedes hacérmelo fácil y agradable. Esperas solamente mi llamada. Yo te prometo un mayor esfuerzo en mis estudios y una vida más digna de tu santidad. Gloria...

Oh Dios, que dispusiste atraerlo todo a tu unigénito Hijo, elevado sobre la tierra en la Cruz, concédenos qué, por los méritos y ejemplos de tu Seráfico Confesor Jose, sobreponiéndonos a todas las terrenas concupiscencias, merezcamos llegar a él, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

