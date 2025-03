La historia de Miguelito y una tormenta violenta que cambió su historia para siempre

Según cuenta la historia, el cuerpo de Miguelito fue enterrado varias veces más, pero a causas de toras tormentas, el cajón quedaba nuevamente a la vista y la tapa removida. Ante esto, la familia decidió ver la situación como una señal, pero tras un robo, se le colocó al cajón una tapa de vidrio y se lo mudó a un panteón más gran "para que todos lo vieran".

Al mismo tiempo, los relatos populares no demoraron en aparecer. Algunas personas aseguraban haber visto huellas de niños cerca del ataúd y aseguraban que el pequeño salía a jugar. Otros, agregaban que el pequeño no había muerto de meningitis, sino por mal de ojo y responsabilizaban a alguien que lo había mirado y no lo había acariciado en vida.

Lo cierto es que no faltó mucho tiempo para que Miguelito pasara a ser considerado una especie de santo popular en el pueblo y comenzara a ser venerado. Su fama luego se extendió geográficamente e incluso llegó a Estados Unidos.

Procesión a la tumba de Miguelito

Todos los años, la tumba de "Miguelito, el Angelito", es visitada por miles de personas. Incluso, se hace una procesión anual adonde van muchas personas del pueblo de Villa Unión y sus alrededores. La historia cuenta que se quiso que la Iglesia lo considere santo y esto no pudo ser, ya que el pequeño no tenía edad para ser consciente de sus actos.

Su panteón, incluso se fue agrandando y allí suelen acudir personas con ofrendas, entre ellos muchos juguetes, que luego son donados a chicos carenciados. Con los años, el cuerpo de Miguelito fue sufriendo los efectos del tiempo y ya no quedó intacto como cuando ocurrió la gran tormenta de 1973 y se lo vio por primera vez. SIn embargo, su leyenda ha quedado.