La historia de Gloria Ramírez: la mujer "tóxica" cuyos fluidos corporales envenenaron a un hospital

La mujer tóxica con una enfermedad terminal

Cuando el personal médico comenzó a extraer sangre de la mujer, notaron algo perturbador. Un olor similar al amoníaco emanaba de la jeringa y partículas extrañas de color claro flotaban en su plasma. Casi de inmediato, el aire de la sala pareció volverse pesado y peligroso.

La primera en caer fue la enfermera Susan Kane, quien se desmayó tras inhalar los vapores. Poco después, la doctora residente Julie Gorchynski comenzó a perder el control de sus extremidades y a sufrir temblores. En cuestión de minutos, el efecto dominó alcanzó a 23 trabajadores de la salud.

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El hospital tuvo que declarar el estado de emergencia. Los pacientes fueron evacuados al estacionamiento mientras un equipo reducido, equipado con trajes de protección química, intentaba salvar la vida de Ramírez.

Lamentablemente, Gloria falleció esa misma noche, pero el misterio sobre su cuerpo apenas comenzaba.

¿Ciencia o histeria?: la explicación a esta historia

A lo largo de los años, investigadores y científicos han intentado explicar cómo el cuerpo de una sola mujer pudo incapacitar a todo un equipo profesional.

La versión oficial de las autoridades de salud sugirió una "histeria colectiva", una conclusión que los médicos afectados rechazaron con indignación.

La teoría científica más aceptada proviene del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Se especula que Gloria utilizaba dimetilsulfóxido (DMSO) como remedio casero para el dolor de su enfermedad.

Historia de Gloria Ramírez A pesar de las autopsias, nunca se pudo confirmar esta reacción química al 100%.

Al entrar en contacto con el oxígeno del hospital y las descargas del desfibrilador, este compuesto pudo transformarse en sulfato de dimetilo, un gas extremadamente tóxico.

El cuerpo de Gloria Ramírez fue enterrado en una tumba sellada y su historia permanece como un recordatorio de que la biología humana aún guarda secretos capaces de paralizar al mundo de la ciencia.