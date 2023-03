La Fundación Cullunche denunció reiterado maltrato a las mulas cargueras del parque Aconcagua

► TE PUEDE INTERESAR: El tataranieto del primer hombre que hizo cumbre en el Aconcagua repitió la hazaña de su ancestro

maltrato-mulas-aconcagua-cullunche (1).jpg Una mula exhausta caída en el cauce de un arroyo en el Parque Provincial Aconcagua, donde las empresas de guía y logística utilizan estos animales para transportar cargas. Gentileza Fundación Cullunche

Luego de darse a conocer la publicación de la ONG proteccionista, pasadas las 21 de este jueves, desde el Gobierno de Mendoza respondieron a estas denuncias. Desde Recursos Renovables indicaron que se ha garantizado siempre el bienestar de los animales, como lo ha venido haciendo durante todos estos años, bajo la supervisión de los Guardaparques capacitados en conservación.

La denuncia de la Fundación Cullunche por maltrato animal

Jennifer Ibarra señaló en un comunicado a la prensa, que "luego de haber formalizado las denuncias correspondientes ante la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza (SAYOT), y la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) y no haber recibido ni siquiera un llamado, nos vemos en la obligación ética de denunciar públicamente lo que está ocurriendo en el Parque Provincial Aconcagua, una de las puertas de entrada al turismo internacional de Mendoza y Argentina", señaló, para agregar: "Es inconcebible el maltrato que reciben las mulas cargueras en este lugar y a la vista de todos y de las autoridades que deben controlar que esto no suceda".

La proteccionista se quejó que se invirtieron 12 años, desde el 2006, para implementar un Programa de Bienestar Animal de Mulas Cargueras. De este modo, según Ibarra, los animales tuvieron 12 años de mejoras, ayuda, control y algo de respeto.

"En el 2017, por decisión unilateral y sin previo aviso, se decidió dar de baja el programa. Desde ese momento todo volvió hacía atrás y los animales comenzaron a ser maltratados nuevamente. Ya esto es intolerable e inadmisible", enfatizó Jennifer.

"Estamos indignados, profundamente decepcionados, y tristes de que estén pasando estas cosas en un área protegida con empresas multimillonarias que podrían y pueden tener otro manejo y otro personal" "Estamos indignados, profundamente decepcionados, y tristes de que estén pasando estas cosas en un área protegida con empresas multimillonarias que podrían y pueden tener otro manejo y otro personal"

La respuesta del gobierno de Mendoza

Contestando a la publicación ambientalista, desde Recursos Naturales dijeron: "El funcionamiento del programa Bienestar Animal que desde el año 2005 se ejecuta con el control de personal especialmente designado para tal fin, quienes están capacitados para fiscalizar y autorizar el manejo de los animales dentro del Parque Provincial Aconcagua, continúa funcionando con normalidad y se controlaron alrededor de 9 mil ingresos en la última temporada".

"Cerca de nueve mil ingresos registrados de mulares al Parque Provincial Aconcagua en la temporada 2022/2023. Un número que ha crecido en los últimos años debido a las exigencias que impone la Dirección de Recursos Naturales Renovables para garantizar el bienestar del animal y no sobrecargarlos en las expediciones que los andinistas realizan", agregaron.

"Este número que se ha incrementado en el último año, se debe a que las exigencias que se imponen para poder brindar el servicio de carga que por décadas se lleva a cabo en el Parque Provincial Aconcagua, demuestra que se regula completamente el peso que debe cargar el animal para que no se torne una sobrecarga que los exponga físicamente; siendo riesgoso para los animales y los andinistas. Años anteriores las empresas prestadoras trabajaban con un casi 30% menos de mulas a las que hoy suben al Área Natural Protegida", afirmó el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor.

Por su parte, según informaron desde Cullunche, en el parque trabajan unas 700 mulas que ingresan unas 7.000 veces. El valor de la carga va de los 70 dólares a los 130 dólares, lo cual arroja un cifra millonaria al año.

maltrato-mulas-aconcagua-cullunche-02 (3).jpg Los proteccionistas que encabeza Jennifer Ibarra piden que se prohíba la tracción a sangre (TAS) en el área protegida del parque Aconcagua. Gentileza Fundación Cullunche

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno aseguró que Florentino Paco fue multado por repetidas infracciones a las leyes laborales

Piden que se prohíba el uso de mulas para el porteo en el Aconcagua

Llevando la queja más allá de una mejora en el trato hacia los equinos, lisa y llanamente se pidió desde la Fundación Cullunche que se prohíba el uso de las mulas en el parque provincial.

"Es un hecho a vista de todos, que esta gente no se las merecen. No están a la altura de ser sus compañeros de trabajo. por esto, y porque no podemos ser cómplices con nuestro silencio, habiendo estado tan involucrados y los únicos que fuimos su voz, no podemos traicionarlas y dejarlas solas. Se burlan y se mofan de ellas. Por esto, a partir de este momento exigimos que se retire a las mulas de Parque Aconcagua. ¡Basta de Tracción a Sangre en Aconcagua!" Jennifer Ibarra "Es un hecho a vista de todos, que esta gente no se las merecen. No están a la altura de ser sus compañeros de trabajo. por esto, y porque no podemos ser cómplices con nuestro silencio, habiendo estado tan involucrados y los únicos que fuimos su voz, no podemos traicionarlas y dejarlas solas. Se burlan y se mofan de ellas. Por esto, a partir de este momento exigimos que se retire a las mulas de Parque Aconcagua. ¡Basta de Tracción a Sangre en Aconcagua!" Jennifer Ibarra

maltrato-mulas-aconcagua-cullunche-04.jpg Un imperdonable descuido permitió que la cincha del albardón que se le colocó a la mula le causó una profunda herida en su cuero. Gentileza Fundación Cullunche

Invitando a la sociedad a sumarse contra la tracción a sangre (TAS), Ibarra compartió una línea de comunicación -Whatsap 2613471077- para realizar denuncias sobre esta modalidad de empleo de animales para transportar cargas.

Recursos Naturales pidió que Cullunche "amplíe detalles"

Desde el área de Recursos Naturales del gobierno se señala que la denuncia realizada por la Fundación Cullunche, ingresó a la Dirección de Recursos Naturales, en donde la misma fue atendida por el equipo Legal y Técnico del organismo, para dar pronta respuesta, dentro de los plazos legales establecidos y elaborar la correspondiente investigación administrativa, para corroborar los hechos denunciados y sancionar a quienes correspondan de ser necesarios.

Antes de vencer el plazo de respuesta, se elaboró un informe técnico por especialistas en el tema, en base a las fotos que se hicieron públicas y a los registros que se obtienen para que las empresas que presten este servicio lo hagan cumpliendo con todas las normativas correspondientes. De tal modo, se le contestó a la Fundación que presentó la denuncia, que amplíe detalles (fecha, hora y lugar) sobre las imágenes para identificar a los responsables, para poder avanzar la investigación y de este modo tomar las acciones correspondientes con los responsables del control del bienestar animal dentro del Área Protegida y las empresas responsables de los animales.

“Desde que asumimos la gestión, se viene haciendo un trabajo de control extenso en la garantía del bienestar animal, ya que seguimos un programa estricto de seguimiento para verificar que toda mula que ingresa al Parque Aconcagua para acompañar una expedición, lo haga en las condiciones físicas óptimas y por sobre todas las cosas sin sobrecarga alguna. Es por eso por lo que se observa un incremento de la cantidad de animales en las últimas temporadas, para no sobrecargarlos”, expresa el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor.

También el funcionario afirmó: “No hemos permitido que ningún animal ingrese lastimado ni en malas condiciones y a lo largo de cada temporada hemos labrado actas y sancionado a las empresas que han intentado ingresar con mulas en condiciones no aptas para realizar una expedición. Estamos además solicitando a quienes denuncian, que brinden datos específicos para poder realizar los sumarios correspondientes si hubiese un responsable y si el hecho realmente es verificable”.

En la actualidad, hay cerca de cuarenta mulas que quedan dentro del Parque Aconcagua, desarrollando tareas con las empresas propietarias y controladas diariamente por el personal de Guardaparques.