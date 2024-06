verrugas, piel.jpg

La famosa planta que eliminará las verrugas de tu piel

Pese a ser una tortura para muchos estéticamente, lo cierto es que las verrugas son inofensivas en la mayoría de los casos. Como resultado alternativo a los tratamientos profesionales, el ajo aparece como un posible remedio casero.

Sucede que las propiedades de esta planta para enrojecer la piel y quemar la misma se convierten en un ideal para hacerle frente a las verrugas y que estas no vuelvan a aparecer.

ajo mendocino 1.jpg

El ajo se encarga de destruir los tejidos dañados de la piel, y es por eso que su aplicación debe ser de manera extremadamente cuidadosa. Para realizar este tratamiento, solo debes contar con un diente de esta planta.

Todo lo que tienes que hacer es pelar un diente de ajo y aplicarlo sobre la verruga durante algunos minutos, tratando de evitar que no queme tu piel sana alrededor.

A continuación, debes cubrir el ajo con alguna especie de gasa o venda, de manera tal que te asegures que la planta quede en contacto con la verruga.

Una de las horas ideales para hacerlo es la noche. Puedes incluso dejártelo para dormir y retirártelo por la mañana. En pocos días, la verruga puede secarse y caerse.

Como no puede ser de otra manera, este tratamiento no es recomendable en niños menores o personas con piel sensible, ya que podría provocar efectos contraproducentes.

Cuál es la técnica más rápida para eliminar verrugas

Dejando de lado a la planta de ajo, hay que decir que la técnica más rápida para eliminar las verrugas de tu piel es la rioterapia, los fármacos, o la aplicación de pomadas específicas.

Si bien las plantas medicinales también suelen ser efectivas, lo más recomendable es que te contactes con un especialista si quieres eliminar las verrugas de tu piel.