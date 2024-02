La familia del joven que murió tras ser golpeado para robarle su bicicleta donó sus órganos

Su hermano Fernando aseguró que "esta es la parte linda de este cuento de terror. Lo tomamos como un propósito del Señor, mi hermano era un fiel soldado de Dios. Dios lo preparó para esto, para que pueda dar vida en otras familias y llenar esos espacios de angustia".

Además en la manifestación pidieron mayor presencia policial y del Estado, ya que esta no es la primera vez que sucede una tragedia de esta índole en la zona. "Hay que hacer de todo para que esto no vuelva a suceder", sostuvo su hermano Fernando.

"Era una bici que no valía la vida de él, quizá si se la hubieran pedido se las hubiera dado. Siempre fue una buena persona, toda la gente que esta reunida acá es porque sabe como fue su corazón. Ojalá esto les toque el corazón y se den cuenta del daño que han causado", sostuvo su esposa Erica.

"Ojala que en algún momento abran los ojos y se den cuenta de que eso no es vida, porque siguen arruinando más familias, más madres, esposas hijos. Uno no puede vivir con el corazón en la boca. Él me dijo Erica voy a volver. Yo me quedé esperándolo", agregó.

La mujer también denunció la atención que recibió Gabriel el hombre en el Hospital Central, posteriormente fue derivado al Hospital Italiano.

Gabriel Ortiz fue encontrado inconsciente en la calle y lo trasladaron al Hospital Central donde 12 horas más tarde lograron identificarlo. Por las heridas sufridas en su cabeza quedó internado en terapia intensiva en grave estado.

El hecho ocurrió en calle Lisandro Moyano y Fangio, de Las Heras, alrededor de las 6.30 del lunes pasado. Varios llamados al 911 alertaron sobre un hombre que estaba inconsciente en el suelo. La Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar y asistieron a la víctima, quien no reaccionaba y lo trasladaron al Hospital Central.

Los policías reconstruyeron parte de lo ocurrido y la primera hipótesis era que la víctima había sido golpeada en su cabeza debido a la herida que tenía en una de sus orejas y quedó inconsciente. Según los pesquisas, el o los delincuentes lo golpearon para robarle la bicicleta que usaba para ir a su trabajo.

Una vez en el Central determinaron que tenía lesiones en su cabeza y seguía inconsciente. Debido a esto y a que no le encontraron sus documentos, no podían saber quién era. Alrededor de las 10 del lunes personal de la Unidad Investigativa de Las Heras habló con los vecinos de la zona para determinar lo ocurrido e identificar al hombre, pero nadie aportó datos.

También revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, pero los resultados también fueron negativos.

Doce horas sin poder identificar a un hombre golpeado

Las horas pasaban, la víctima seguía inconsciente y todavía no sabían cómo se llamaba. Desde la fiscalía que investiga el caso ordenaron que personal policial fuera al hospital con el aparato biométrico para sacar los datos de la persona, pero tampoco pudieron identificarlo debido a que no tenía antecedentes.

En la tarde del lunes lo identificaron por el logo en su remera y constataron que se trataba Gabriel Ortiz, quien tenía domicilio en Las Heras. Había salido de su casa en bicicleta para ir a trabajar a la fábrica de piletas que queda en el Parque Industrial, a 5 kilómetros de su residencia.

