La familia del empleado de IPC muerto en un asalto, le había pedido que no fuera en bicicleta al trabajo

asesinatos en mendoza gabriel vilchez empleado ipc.jpg Gabriel Vilchez, de 30 años, era empleado de la fábrica de piletas IPC, en Las Heras. Fue atacado cuando iba a su trabajo en bicicleta.

Dijo que entró al hospital inconsciente, y no sabían quién era debido a que le habían robado todo, incluso su billetera con documentos. Como llevaba una remera con el logo de su trabajo, llamaron a la empresa para preguntar quién faltaba, y de esa manera consiguieron su nombre y se comunicaron con su familia.

El último momento de lucidez de Gabriel Vilchez

Cuando trasladaron a la víctima desde el Hospital Central al Italiano, Fernando pudo hablar con su hermano: "Fue un momento de alegría para la familia porque creíamos que estaba todo bien. Me reconoció, me dijo los nombres de sus hijos, de mis hijos, se acordaba de mis hermanos, de mi mamá. Lo único que no sabía era qué le había pasado".

Para no generarle más malestar, Fernando le dijo que se había caído de la bicicleta, se había golpeado la cabeza y que le tenían que hacer algunos estudios. "Me dijo que no quería estar ahí, me decía que lo sacara del hospital. Le dije que aguantara un poco y después volvíamos a casa".

asesinatos en mendoza gabriel vilchez empleado ipc 5.jpg Gabriel ingresó inconsciente al Hospital Central y sin documentos. Como llevaba una remera con el logo de su trabajo llamaron allí y así lo identificaron.

Fernando recordó que 40 minutos después que internaron a su hermano en el Italiano lo llamó un médico neurólogo quien le explicó que atravesaba horas críticas y que posiblemente su cuadro empeoraría debido a que tenía una severa contusión en la cabeza con fractura de cráneo. "Todo lo que me explicó el médico fue lo que pasó, hasta que el domingo a las 11 declararon que tenía muerte cerebral".

A pesar del tremendo momento que vivía la familia, decidieron donar sus órganos: "Esa es la parte linda de este cuento de terror", dijo Fernando.

El pedido de la familia del empleado de IPC

Debido a la gran cantidad de hechos de inseguridad, su hermano Fernando había hablado varias veces con él para que no fuera a su trabajo en bicicleta. "Todo el mundo en Las Heras tiene miedo, pero él siempre salía a la calle sabiendo que Dios lo protegía".

"Muchas veces le dije que no saliera en bicicleta por Las Heras, que no fuera a trabajar en la bici. Le hablé y le dije que se fuera con un compañero en auto, en micro o de otra manera, pero él siempre respondía que Dios siempre lo cuidaba", detalló su hermano Fernando Vilchez.

asesinatos en mendoza gabriel vilchez empleado ipc 2.jpg Tras informarle a sus familiares que había muerto, decidieron donar sus órganos. Aseguraron que es la parte linda de toda esta tragedia.

Contó que Gabriel era muy creyente, cristiano, al igual que su esposa y sus tres hijos de 2, 5 y 10 años: "Era muy abocado al Señor, predicaba mucho su palabra". Además, hacía 5 años era miembro de una iglesia en la que tocaba la batería.

También hacía 5 años había entrado a trabajar a IPC y por su buen desempeño fue creciendo dentro de la empresa fue pasando de sectores. "Todos sus compañeros nos están apoyando desde el día que lo asaltaron. Era muy querido".

"Hace dos años se compró la bici. Una bicicleta linda, rodado 29, de esas para salir a la montaña. Siempre le gustaron las bicis hasta que tuvo la posibilidad de comprarse una", recordó Fernando.

El dolor de la familia y un reclamo de Justicia

"Era papá de tres hijos, dos varones de 5 y 10 años y una nena de 2 años. Era sostén de su familia, excelente hermano e hijo, muy humilde, de corazón bondadoso, una persona excepcional", sostuvo Fernando y agregó: "Hoy es mi cumpleaños y es un día muy triste, para nada feliz. Se convirtió en una pesadilla".

"Mi mamá está destruida, mis hermanos también, nos quitaron a mi hermano. Estefanía es su gemela. Ella el lunes amaneció muy angustiada, con un dolor muy grande en el pecho. Cuando se enteró lo que le pasó a Gabriel se fue del trabajo".

Dijo que no tienen idea quién o quiénes atacaron a su hermano, pero desde que se supo de su muerte muchas personas les escribieron para darles información. "Nosotros no podemos decir quién fue, porque no lo sabemos, para eso están investigando".

asesinatos en mendoza gabriel vilchez empleado ipc 6.jpg Gabriel Vilches era cristiano y siempre decía que el señor lo protegía.

La fiscal Homicidios Claudia Ríos está a cargo de la causa. Fernando aseguró que hablaron con policías de Investigaciones quienes les aseguraron que están tras el autor del crimen y que buscan imágenes de las cámaras de seguridad de la fuerza y también particulares en la zona para tratar de reconstruir el hecho, especialmente para identificar al autor.

Por su parte, la familia, amigos, allegados y compañeros de trabajo harán una manifestación el martes a las 18 en calle Lisandro Moyano a metros de calle Fangio, donde fue atacado Gabriel Vilchez para pedir Justicia.

"Va a ser todo pacífico. No queremos molestar a nadie que vaya o que vuelva de su trabajo, pero queremos que esto se conozca para que atrapen al que le hizo esto a mi hermano y a nuestra familia".