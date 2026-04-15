El pasado lunes se encontró el cuerpo de una bebé dentro de una obra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ahora se conocieron detalles escabrosos sobre la autopsia realizada al cuerpo de la pequeña Mía, quien tenía entre 3 y 4 meses. Hasta el momento, la principal sospechosa es la madre de la beba.
Escalofriantes detalles de la autopsia de la bebé que apareció muerta en la Universidad de La Plata
Se conocieron los resultados de la primera autopsia realizada a la bebé que fue encontrada muerta en La Plata
¿Qué reveló la autopsia realizada a la bebé?
Los primeros resultados de la autopsia indican que la causa de muerte fue una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda". En esa primera evaluación no se detectaron lesiones traumáticas externas, como golpes, heridas de arma blanca o signos de estrangulamiento. No obstante, los peritos continúan con estudios complementarios para descartar otras posibles causas, como asfixia o daños internos no visibles.
¿Qué ocurrió con la madre de Mía?
Policía federal debuto a una mujer de 32 años, identificada como la madre del menor. Se trata de Camila V.R., de nacionalidad chilena. La mujer fue arrestada en la intersección de las calles 1 y 45. De forma inmediata, fue trasladada a la sede de la DUOF La Plata.
La madre de la niña permanece por el momento internada en un centro médico con custodia policial y es sometida a pericias psiquiátricas. Los especialistas evalúan un cuadro compatible con psicosis, presuntamente vinculado a la interrupción de un tratamiento por esquizofrenia, lo que podría incidir directamente en su imputabilidad.
La declaración del chofer de un colectivo de la línea 506 ha sido vital para poder esclarecer este hecho, ya que él aseguró haber trasladado a la mujer hasta la zona de 1 y 45, donde luego fue detenida. Además, se ordenó el allanamiento de su vivienda, donde se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para analizar comunicaciones y geolocalización.