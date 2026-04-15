Escalofriantes detalles de la autopsia de la bebé que apareció muerta en la Universidad de La Plata

¿Qué reveló la autopsia realizada a la bebé?

Los primeros resultados de la autopsia indican que la causa de muerte fue una "insuficiencia cardiorrespiratoria aguda". En esa primera evaluación no se detectaron lesiones traumáticas externas, como golpes, heridas de arma blanca o signos de estrangulamiento. No obstante, los peritos continúan con estudios complementarios para descartar otras posibles causas, como asfixia o daños internos no visibles.

Universidad La Plata Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

¿Qué ocurrió con la madre de Mía?

Policía federal debuto a una mujer de 32 años, identificada como la madre del menor. Se trata de Camila V.R., de nacionalidad chilena. La mujer fue arrestada en la intersección de las calles 1 y 45. De forma inmediata, fue trasladada a la sede de la DUOF La Plata.