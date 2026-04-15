Conmoción en La Plata: se hizo viral un video de la madre de la beba hallada muerta bailando con la niña en brazos

bebe muerta la plata

El hallazgo del cuerpo de la menor en el predio de la Facultad de Arquitectura de la casa de estudios generó una profunda conmoción, mientras la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por el momento, los investigadores continúan recolectando pruebas y analizando el entorno familiar de la víctima, en un caso que generó fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.

Embed - Bebe de dos meses hallada en la Facultad de Arquitectura en La Plata. Baile con su madre

El caso que conmociona a todos

La investigación en el caso por la bebé muerta tuvo un giro fuerte en los últimos minutos debido a que detuvieron a la madre y la acusan de homicidio.

En un primer momento, la madre era intensamente buscada ya que había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana, pero horas después fue localizada en la zona de 122 y 50, en buen estado de salud, aunque bajo un cuadro psiquiátrico que motivó su evaluación médica, sin detención.

Sin embargo, con el avance de la investigación, personal de la Brigada Federal La Plata logró individualizar nuevamente a la mujer en 1 y 45, donde se concretó su detención por orden judicial.

La sospechosa fue identificada como Camila de Viggiano Rojas, de 32 años y de nacionalidad chilena, quien fue trasladada a la sede de la Policía Federal de La Plata.

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A partir de esta novedad, la causa —que inicialmente estaba caratulada como “averiguación de causales de muerte”— fue recaratulada como homicidio, por disposición del Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla.

El Juez ordenó una serie de medidas clave para avanzar en la investigación:

Tomar declaración testimonial a todos los empleados de la obra donde fue hallado el cuerpo.

Realizar un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Solicitar la intervención de una brigada especializada en homicidios.

Trasladar a la detenida a sede judicial para ser indagada.

En paralelo, familiares de la menor ya reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo, en medio de escenas de profundo dolor.

Mientras tanto, se aguarda la autopsia que será determinante para esclarecer las circunstancias de la muerte. La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.