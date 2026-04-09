Desgarradora muerte de una bebé de 3 meses en un jardín maternal: falleció de una manera impensada

"Intentaron seguir la reanimación, pero no pudieron hacer nada", señalaron desde el centro de salud.

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Muerte de una bebé en Río Negro: investigación en marcha

Tras confirmarse la tragedia, tomó intervención inmediata la fiscalía de turno, que dispuso el despliegue de las primeras medidas de rigor. El objetivo principal es esclarecer si se trató de una muerte por causas naturales (como muerte súbita), una fatalidad accidental o si existió algún otro factor desencadenante.

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El Ministerio Público Fiscal ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la bebé, estudio forense que será la pieza clave para determinar con exactitud qué provocó el deceso.

En paralelo, personal de Criminalística y efectivos de la Policía de Río Negro trabajaron en las instalaciones del jardín maternal realizando pericias y tomando las primeras declaraciones testimoniales a las docentes y cuidadoras que estaban a cargo de la sala.

Por la naturaleza del caso, calificado como de extrema sensibilidad, se le dio intervención urgente a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). Este organismo está encargado de brindar asistencia y contención psicológica y emocional a los padres y familiares directos de la bebé, quienes son residentes del barrio El Frutillar, de Bariloche.

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El fuerte despliegue de patrulleros y ambulancias en la siempre transitada calle San Martín generó estupor entre los vecinos y turistas que circulaban por la zona. Con el correr de las horas, el desconcierto inicial mutó hacia un dolor generalizado que hoy enluta a toda la comunidad.