Una profunda tristeza y desconcierto envuelve a la comunidad de Río Negro, tras conocerse la muerte de una bebé de apenas tres meses en el interior de un jardín maternal privado. El dramático episodio ocurrió el miércoles por la tarde en el establecimiento conocido como Panda, en el corazón del centro de la ciudad.
Desgarradora muerte de una bebé de 3 meses en un jardín maternal: falleció de una manera impensada
El lamentable episodio ha causado una conmoción inmensa en la ciudad de Bariloche, Río Negro. La noticia dejó helados a todos los lugareños
De acuerdo con las primeras informaciones policiales y testimonios preliminares, la menor habría sufrido un cuadro de convulsiones y una posterior descompensación repentina instantes después de ser alimentada con una mamadera. Ante la desesperante situación, las autoridades de la guardería solicitaron ayuda de emergencia de inmediato.
La pequeña fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Bariloche. Fuentes médicas confirmaron que la beba ingresó a la guardia en estado de paro cardiorrespiratorio. Pese a que el equipo de profesionales de la salud le practicó exhaustivas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, lamentablemente no lograron revertir el cuadro y terminaron confirmando su muerte.
"Intentaron seguir la reanimación, pero no pudieron hacer nada", señalaron desde el centro de salud.
Muerte de una bebé en Río Negro: investigación en marcha
Tras confirmarse la tragedia, tomó intervención inmediata la fiscalía de turno, que dispuso el despliegue de las primeras medidas de rigor. El objetivo principal es esclarecer si se trató de una muerte por causas naturales (como muerte súbita), una fatalidad accidental o si existió algún otro factor desencadenante.
El Ministerio Público Fiscal ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la bebé, estudio forense que será la pieza clave para determinar con exactitud qué provocó el deceso.
En paralelo, personal de Criminalística y efectivos de la Policía de Río Negro trabajaron en las instalaciones del jardín maternal realizando pericias y tomando las primeras declaraciones testimoniales a las docentes y cuidadoras que estaban a cargo de la sala.
Por la naturaleza del caso, calificado como de extrema sensibilidad, se le dio intervención urgente a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). Este organismo está encargado de brindar asistencia y contención psicológica y emocional a los padres y familiares directos de la bebé, quienes son residentes del barrio El Frutillar, de Bariloche.
El fuerte despliegue de patrulleros y ambulancias en la siempre transitada calle San Martín generó estupor entre los vecinos y turistas que circulaban por la zona. Con el correr de las horas, el desconcierto inicial mutó hacia un dolor generalizado que hoy enluta a toda la comunidad.