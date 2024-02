La madre del empleado de IPC muerto tras un asalto aseguró: "Dios se quedó dormido ese día"

"Pido justicia porque le juré a mi hijo que no iba a parar hasta conseguir la Justicia que necesita. Me lo arrebataron por ir a trabajar, por tener una bicicleta. ¿Por qué no van a trabajar ellos para comprarse una bicicleta?", expresó Mónica un día después de la muerte de su hijo.

"¿Por qué me mataron a mi hijo? Me destruyeron el alma, mi vida; me duelen las entrañas donde lo tuve 8 meses", sostuvo la mujer quien contó que el martes a las 18 harán una manifestación en calle Lisandro Moyano y Fangio, donde Gabriel fue atacado.