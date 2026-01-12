La escultura más fascinante del mundo: dos rostros, una sola obra y un misterio del siglo XIX

Mefistófeles representa la tentación, la oscuridad y el deseo.

Margarita (Gretchen) encarna la pureza, la fe y la inocencia humana.

La escultura logra condensar esta dualidad moral en una sola forma, convirtiéndose en una poderosa metáfora visual sobre el bien y el mal, la luz y la sombra, presentes en la condición humana.

Sin embargo, a pesar de la fama mundial de la obra, la identidad del escultor sigue siendo un misterio. Solo se sabe que fue realizada por un artista francés durante el siglo XIX, lo que ha alimentado aún más el aura legendaria que rodea a la pieza.

La escultura se encuentra actualmente en el Museo Salar Jung, ubicado en Hyderabad, India, uno de los museos más importantes del país y del mundo. “La doble estatua de Mefistófeles y Margarita” es considerada una de las piezas más valiosas y visitadas del museo, atrayendo a turistas, historiadores y amantes del arte de todos los continentes.

Por qué es considerada una de las esculturas más increíbles del mundo

