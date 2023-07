La doble vía, una alternativa viable para el paso internacional Cristo Redentor

►TE PUEDE INTERESAR: Paso a paso, la desilusión de venir a Mendoza y tratar de disfrutar de la nieve

Todo ello quedaría inaugurado el año 2012, o sea hace ya 11 años. Y todo sigue igual o mejor dicho peor.

tunel baja altura paso cristo redentor.jpg Volvieron a presionar por un túnel de baja altura para el paso a Chile.

El prometido túnel de baja altura

En el camino quedaron varias preguntas sobre esto que nadie, - incluso los que pensaban desarrollar ese túnel hace ya diez años- supieron responder. Son, y siguen siendo las siguientes:

Mientras tanto, cuando se transportan actualmente entre 7 y 10 millones de toneladas de mercaderías y un 300% más a diez años, ¿qué hacemos con la ruta? ¿La cortamos inconstitucionalmente como se hace ahora con el pretexto de 'dar seguridad'?

¿Cómo se construiría este bendito túnel con tan solo tres o cuatro mil millones de dólares si en Suiza, ¡los suizos!, construyeron un túnel similar de 57 km, 151 km de túneles y galerías que les llevó 15 años y una inversión de 12.000 millones de francos suizos (igual a 13.000 millones de dólares)? ¿Curioso o sospechoso?

"Los túneles de San Gotardo tienen por finalidad facilitar el paso de los Alpes y establecer una ruta directa apta para trenes de alta velocidad. El tiempo anterior de viaje en carretera, que pasaba por el antiguo túnel situado 600 metros más arriba, era de casi cuatro horas entre Zúrich y Milán, que con el túnel de base se reduce a dos horas y media", explica la enciclopeia online Wikipedia.

¿Cómo vamos a resolver la burocracia existente mientras cada actor responsable de permitir el cruce tarde el tiempo que se le dé la gana y no le importe trabajar aceleradamente y adecuadamente?

Aquellos que realicen el cruce por el actual camino (que de hecho lo podrían hacer), ¿tendrán que seguir esperando 6 horas para entregar en Punta de Vacas el vergonzoso papel del control de barrera para luego, si se pasaron por la falta de cartelería y personal adecuado, tener que volver atrás hasta la Aduana como si fuera el Juego de la Oca, teniendo que recorrer 26 km sin posibilidad de reponer combustible por la ausencia de una estación de servicios desde hace ya trece años?

punta de vacas.jpg Controles en Punta de Vacas.

¿Qué pasaría cuando los accidentes se produzcan fuera del túnel? Los cuales, en su gran mayoría, y según las informaciones que a diario ya no nos sorprenden, el grueso de los vuelcos, choques y el consiguiente corte de ruta, se producen antes de Punta de Vacas en el lado argentino.

¿Cómo construiremos un túnel de esa magnitud con la cuarta parte que necesitaron los suizos, cuando conocemos las malversaciones de fondos de las obras públicas y la superposición de organismos que frenan o aceleran proyectos en función de negociaciones políticas y no en pos de continuar con políticas de Estado?

¿Cómo se administraría la operación y mantenimiento de la ruta turística entre Punta de Vacas y Las Cuevas, cuyos únicos y privilegiados atractivos, sus pobladores y su historia significan un aporte significativamente importante para la economía de Mendoza?

¿Con que criterio se inició la obra actual llamada Túnel Caracoles? Supuestamente es para que el transito sea más fluido, pero se olvidaron el pequeño detalle: que tanto en Las Cuevas (Argentina) como en la boca de dicho túnel del lado chileno se produce un cuello de botella dado, en el primer caso por la Villa Cordillerana de Las Cuevas, y en segundo paso por los cobertizos recientemente construidos en Chile antes de llegar a la nueva aduana que tuvo una inversión de 85 millones de dólares.

También se olvidaron de que el presupuesto original era de $2.000 millones y, con un 3% de avance de obra, no solo aumentó al menos en un 50% su costo, sino que se encuentra paralizada.

tunel caracoles ampliacion.jpg Túnel Caracoles, una obra que sigue demorada.

Con el panorama anteriormente descripto, siempre me planteo qué alternativa podría haber y recuerdo a los hermanos Juan y Mateo Clark que a fines del 1800 emprendieron la fantástica obra del tren transandino, actualmente abandonada y vandalizada.

Considero, sin temor a equivocarme que cuando se construyó el ferrocarril, los ingenieros y expertos de entonces contemplaron su traza sobre la base de intentar paralizar su operación la menor cantidad de días posible. Por esa razón, entre otras, dicha traza corre por el valle del río Mendoza del "lado del sol" casi en la totalidad del tramo entre Uspallata y Las Cuevas. Y cruza, hacia el "lado de la sombra" (zona donde se construyó hasta tres veces el camino vial), en el momento necesario por inconvenientes geográficos insalvables o en busca de agua para sus locomotoras a vapor.

Es por ello que, por ejemplo, en febrero del año 2013 se sufrió un corte de quince días en la zona donde el camino vial transcurre por zonas de deslaves mientras que el del ferrocarril no lamentó ningún daño.

La necesaria doble vía desde Potrerillos hasta Las Cuevas

Así las cosas, y consciente del escaso presupuesto con que se cuenta en la Argentina, sería muy interesante, necesario y de rápida solución, definir la construcción de una doble vía para todo tipo de vehículos a lo largo de toda la Ruta Nacional n° 7 desde Potrerillos hasta Las Cuevas y sobre la traza del ferrocarril abandonado que va subiendo a tan solo el 1 % de pendiente, priorizando los tramos que estadísticamente resultan más peligrosos en cuanto a la circulación se refiere y tomando en cuenta las zonas que permanentemente reciben cortes por deslaves, rodados y/o avalanchas.

Como política de Estado también sería de ayuda para que todos aquellos que les toque conducir los destinos del país, puedan, al menos, inaugurar algún tramo útil y de bajo costo en sus interminables campañas de "aquí estamos", "aquí seguimos construyendo" o "aquí construiremos". Las obras faraónicas y los faraones de turno deberían terminarse de una vez por todas en este bendito país y todos deberíamos disfrutar de una ruta segura y a la altura de cualquier otra del mundo.

Olvidarse del tren circulando por la montaña me produce nostalgia, pero los artículos que leí y los personajes que fui viendo para recopilar información para poder plasmar en esta nota una propuesta razonable me revuelven el estómago, me hace sentir engañado por todos los gobernantes sin distinción de a qué partido político partidario representaron y me producen una impotencia permanente de saber que es posible cambiar de paradigma, pero vaya a saber por qué intereses personales sectoriales y perversos, esta ruta sigue siendo una de las que cuenta con la dolorosa mayor cantidad de muertes y accidentes.