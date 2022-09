La DGE del Valle de Uco sufrió destrozos por el ataque de desconocidos

"En el lugar, y tras el alerta de un vecino, se hizo presente la Policía, realizando las actuaciones correspondientes. También trabajó Policía Científica para iniciar la investigación. Hasta el momento, no se ha detectado que falte algun elemento de trabajo", agregaron.

Debido a que los atacantes no se llevaron nada, quedó descartada la hipótesis de un robo.

Ataque-DGE-Valle-de-UCo-2.jpg Otro de los destrozos en la sede de la DGE en el Valle de Uco. Imagen: El Cuco Digital.

►TE PUEDE INTERESAR: Datos de salud mental en Mendoza muestran que los jóvenes están en peligro tras la pandemia

Consecuencias del ataque a la DGE en el Valle de UCO

La coordinadora del organismo en el Valle de Uco, Silvia Cornejo, comunicó que se realizaron reparaciones y se volverá a la normalidad el miércoles 7 de septiembre.

"Impotencia, bronca e incertidumbre nos embargan en este momento. Sea cual fuere el objetivo que se buscaba, no justifica la violencia y la falta de conciencia de algunos individuos acerca del respeto por las instituciones y las normas. Estas situaciones merecen nuestro repudio absoluto, concientes de que hechos como estos no contribuyen en nada a la sociedad. El vandalismo y la violencia no son el camino", expresó Cornejo.

No es la primera vez que se producen destrozos en oficinas públicas de Mendoza. De hecho, 2022 marcó una tendencia en ese sentido, con escenas como las que se vieron en Zona Este luego de que se conociera el femicidio de Agostina Trigo. En esa oportunidad también hubo pedradas y cristales rotos, en este caso en una sede fiscal.

►TE PUEDE INTERESAR: Videos de los incidentes tras el femicidio de Agostina Trigo en Zona Este