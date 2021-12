Pese a que el arte es, desde el año 2017, una de las primeras actividades en ingresar al mundo NFT, llamó la atención la expresión de la artista autodidacta que ostenta el título de diseñadora gráfica, y obliga a investigar para saber primero qué significa tal cosa. El arte NFT está relacionado con el mundo virtual y las criptomonedas. Un NFT es un token (ficha) único no fungible (del inglés non-fungible token). Es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único, en este caso, una obra de arte, como un cuadro. Que no sea fungible, significa que no sea consumible con el uso, por lo que es algo único e irrepetible. Un collage de imágenes de Lionel Messi, del diseñador digital del momento, BossLogic, se vendió el pasado marzo por 69 millones de dólares y es el NFT más caro vendido hasta la fecha.