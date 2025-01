La angustia de un puestero de Malargüe por la masiva muerte de cabras y chivos: "Mala praxis"

El puestero exhibió un video en Facebook que rápidamente circuló entre otros crianceros que intentan visibilizar el daño producido. En diálogo con este medio, el damnificado sostuvo que realizó una exposición en Senasa y otra en la Dirección de Ganadería, aunque sus denuncias policiales no fueron tomadas ni en el destacamento de Los Molles, ni en Malargüe. "Argumentaron que fui yo quien dejó pasar a los estudiantes, y eso es cierto, porque confié en que iban a hacer las cosas bien, como sucedió en otra oportunidad", dijo. Sin embargo, a las pocas horas encontró gran cantidad de animales muertos.

Con angustia, se puede observar a Poblete en un video casero donde muestra los animales muertos y señalando: “Es una tremenda pérdida. La señora Daniela Favari (ex concejala del PJ en Malargüe) me dijo que vendría a vacunar con un grupo de estudiantes pero terminaron todos muertos y los pocos que están, se morirán. No sé cómo va a quedar esto”, indicó el hombre.