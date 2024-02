Julio Camsen, empresario hotelero, de las finanzas y el vino: "Me gusta lo que hace Milei"

Hoy está esperanzado con la gestión de Javier Milei, sostiene que hay que volver al mundo y asegura que la clase política deberá comprender el lenguaje de "la libertad (de mercado)". A Mendoza le diagnostica la urgencia de cambiar la matriz productiva: "Energía, minería...", enumera.

Julio Camsen 6.jpeg Julio Camsen recordó que en 2002 compró el hotel Huentala, y que ése fue su punto de partida en el mundo de los negocios del turismo internacional. Fotos: Nicolás Ríos

El creador del hotel bodega urbano a una cuadra del Km Cero de Mendoza

Camsen podría estar ahora mismo bajo el sol del Caribe, o en algún destino europeo remoto o recorriendo China -siempre vistiendo un sombrero de su colección- y manejando a distancia sus inversiones y/o planes futuros, con la tranquilidad de que él y los suyos tienen más que un buen pasar.

Sin embargo, el empresario hotelero, de las finanzas y del vino vive y está en Mendoza, atento a todo lo que pasa y a lo que hay que hacer en sus unidades de negocios para que todo funcione perfectamente, como lo exigen los niveles internacionales de estándar y cómo deben ser atendidos los pasajeros todos.

Julio Camsen, nacido y criado en Villa Nueva, Guaymallén, hijo de Isabel y León Julio, recibe a Diario UNO en la entrada de Hualta, el primer hotel urbano con bodega del país y de América, que funciona desde 2023 en Primitivo de la Reta 1015, a una cuadra de la avenida San Martín, del Kilómetro 0 de la ciudad de Mendoza.

Lo de bodega es tal cual, porque en el edificio ya están dispuestos la maquinaria y los toneles para elaborar y almacenar vino en los próximos días, a la vista de todos, y hacer el deleite de los turistas en época de Vendimia.

Julio Camsen 3.jpeg Julio Camsen en la bodega que producirá vino a la vista de los pasajeros.

¿La uva? Sí, Camsen también está al frente de ese proceso de cosecha. El ojo del amo engorda el ganado. De hecho, cuando aceptó la entrevista con UNO estaba allá, en Gualtallary, manos a la obra.

Camsen habla fluido y con palabras sencillas. Estamos sentados a una mesa cercana a otras mesas donde desayunan pasajeros de diversas latitudes y la conversación se suelta, por momentos matizada por evocaciones y una charla fugaz con una hija, que también es parte del trabajo.

Siempre a mano, uno de sus típicos sombreros, accesorio que abrazó para siempre desde joven, cuando sintió en la cabeza la bendición de una chupalla empapada en agua de riego de la finca.

- Esto de la bodega en pleno centro es innovador. O sea, no hace falta irse lejos para ver cómo se hace el vino...

- Sí, es un proyecto divino. ¿Viste que siempre tenemos esos visitantes fugaces que no tienen tiempo de ir al Valle de Uco o Maipú para conocer una bodega? Bueno, me dije por qué no hacer una bodega en el Kilómetro Cero para enseñarle a la gente el proceso de la vinificación en el mismo lugar que habitan. Así fue que hicimos el hotel con bodega. Somos el primer hotel bodega urbano de América. Nuestra primera vendimia, con las cajas de uva traídas desde la finca, será a comienzos de marzo. Los días tan calurosos nos obligaron a rearmar el plan pero creo que va a salir todo bien.

Julio Camsen 10.jpeg Julio Camsen entre toneles, custodiado por la obra del artista plástico Eduardo Hoffmann que alude al origen de la cordillera tras el último plegamiento andino.

Vinos premiados y el trabajo de un satélite israelí

- Tenemos nuestra finca en Gualtallary (Tupungato) con 230 hectáreas de Malbec, Cabernet Franc y Cavernet Sauvignon.

- ¿Ese futuro vino ya tiene nombre?

- Sí. Nuestros vinos son Sombrero, Gran Sombrero, La Isabel (en honor a mi madre), Calizo y Block, entre otros. Somos muy nuevos haciendo vino.

-Cuénteme...

- Nuestra primera vid se plantó en Gualtallary el día 10 del mes 10 del año 2010; la plantó mi nieta mayor, Martina, cuando aún estaba en brazos. Nuestra primera cosecha fue en 2013 y en 2021 ganamos el premio al mejor Malbec del mundo en la International World Challengue, una cata a ciegas en Londres, de la que participan los mejores sommeliers y master someliers del mundo, donde están los principales jurados del mundo. Y en 2023, en esa cata a ciegas, ganamos el premio al Mejor Vino Tinto del Mundo con Calizo. Estamos muy orgullosos de todo esto.

"Estamos frente a un terroir muy exclusivo, a 1.400 metros de altura y con gran amplitud térmica, entre otras cualidades; es una zona con potencial maravilloso. Con la Municipalidad de Tupungato hemos armado un consorcio para pavimentar la calle conocida como Estancia Silva, con el sector privado y público, para realzar el valor de esa zona productiva" "Estamos frente a un terroir muy exclusivo, a 1.400 metros de altura y con gran amplitud térmica, entre otras cualidades; es una zona con potencial maravilloso. Con la Municipalidad de Tupungato hemos armado un consorcio para pavimentar la calle conocida como Estancia Silva, con el sector privado y público, para realzar el valor de esa zona productiva"

Los trabajos del geólogo Julio Corona y de un satélite israelí son inversiones que el empresario Julio Camsen puso en marcha para potenciar la riqueza de ese suelo tan particular, lo que redunda en calidad de la producción, y por ende en una mejor imagen y en más negocios desde Mendoza al mundo. Mejor competitividad. Para ser el mejor.

El equipo enológico, con Pepe Morales al frente, "nos ha permitido ganar esos premios internacionales, como en 2023, con el Mejor Brut de Argentina al cofermentado 60% Malbec y 40% Cabernet Franc".

Julio Camsen 9.jpeg Vinos de Julio Camsen han ganado premios internacionales y nacionales a fuerza de capacidad enológica, tecnología israelí y el terroir fenomenal de Gualtallary, a 1.400 metros de altura.

- ¿Cuándo empezó esta seguidilla de proyectos que ya son éxitos, en los rubros hoteleros, vitícola y de las finanzas?

- En 2002, en plena crisis, decidí hacer dos cosas interesantes: el negocio del turismo, porque Mendoza debía explotar ese rubro, y compramos el hotel Huentala a José La Micela; un hotel clásico, de familia, que había sido construido para el Mundial del '78. Mientras hacíamos remodelaciones, en el año 2005 comencé a levantar el hotel Sheraton, que inauguramos el día 8 del mes 8 del año 2008.

- Perdón, pero esto de los números coincide con la primera plantación en Gualtallary... ¿es cabalista?

- (Ríe) Sí, sí, soy cabalista.

Cuando en la pandemia le dijeron que estaba loco

- Y en la pandemia, por más que el mundo estuviera cerrado, siguió generando negocios...

- Sí, cuando estábamos con las luces apagadas y no teníamos clientes me dije que en algo nos teníamos que entretener y empezamos a ver qué hacer.

"Un día de la pandemia llegué a casa y dije: Voy a hacer un hotel. Me dijeron que estaba loco pero no, empezamos a construir este hotel bodega urbano y fuimos en busca de una cadena internacional" "Un día de la pandemia llegué a casa y dije: Voy a hacer un hotel. Me dijeron que estaba loco pero no, empezamos a construir este hotel bodega urbano y fuimos en busca de una cadena internacional"

- ¿Cómo funciona esa estrategia y para qué?

- Son royalties que se pagan por la marca de la cadena internacional, que asegura ciertos estándares mediante inspecciones sobre diversos ítems, como seguridad y otros. Consideramos que son importantes porque ubican a Mendoza en el mapa internacional de las grandes cadenas. Muchos pasajeros están dispuestos a pagar por eso y yo creo que nos hace bien a todos porque como destino es lo que muchos buscan.

"Antes de que trajéramos la marca Sheraton a Mendoza sólo estaba Hyatt" "Antes de que trajéramos la marca Sheraton a Mendoza sólo estaba Hyatt"

- El destino turístico se potenció y ganó en prestigio internacional...

- Claro, y los gobiernos gestionaron mayor conectividad aérea, que es clave para recibir al mundo en Mendoza.

Mendoza, según Julio Camsen

- Mendoza tiene características únicas en el país. Los mendocinos tenemos la suerte de gozar de un montón de beneficios naturales más allá del paisaje, de nuestros ríos, del encanto de la nieve, de la posibilidad de hacer rafting, de tener una ruta gastronómica que cada día crece más. Y al respecto te cuento una novedad: en marzo vamos a inaugurar acá, en nuestro hotel bodega, en el Kilómetro Cero de Mendoza, La Cabrera, que es un restorán parrilla internacional prestigiosa que ya está en Madrid, Miami y Barcelona. Estamos con los últimos detalles.

- Volvamos a aquel Julio Camsen que de muchacho llevaba documentación al Departamento de Casas de Cambio del Banco Central para rubricar y ya es, también, empresario de las finanzas digitales, con todo lo que esos cambios implica...

- Sí. En eso está mi hijo Leonel. En la familia estoy acompañado por todos mis hijos en la actividad. Venimos de una familia que tiene su origen en el mundo de las finanzas: mi abuelo tuvo la primera casa de cambio de Mendoza en 1960. Cambio Santiago. Luego, cuando mi padre muere muy joven, mi abuelo vendió Cambio Santiago a un consorcio y yo seguí en el negocio financiero. Me vinculé hace muchos años con la familia Supervielle y desde entonces trabajo con ellos.

"Mi hijo Leonel creó Ohana, que es una billetera virtual. Hace más de 20 años tenemos Chimpay Inversiones, que es una administradora de fondos comunes de inversión. Chimpay significa Casa de Amigos en lengua huarpe" "Mi hijo Leonel creó Ohana, que es una billetera virtual. Hace más de 20 años tenemos Chimpay Inversiones, que es una administradora de fondos comunes de inversión. Chimpay significa Casa de Amigos en lengua huarpe"

"Mis vínculos con la parte financiera comenzaron cuando era casi un chico" "Mis vínculos con la parte financiera comenzaron cuando era casi un chico"

El empresario de múltiples rubros



- Siempre tuve la convicción -dice Camsen- de que las finanzas debían tener su correlato con la industria del turismo, en este caso con la hotelería. Hace casi 50 años, cuando Argentina también estaba sometida a los vaivenes económicos, muchas casas de cambio tenían agencias de viajes adentro porque el Banco Central impedía la venta de dólares -verás que la historia se repite en este país- vendíamos viajes y siempre alguien entraba al negocio. Volcamos toda esa experiencia financiera en Chimpay, autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

"Hemos logrado rendimientos interesantes en fondos comunes donde la gente invierte. Sin dudas, tenemos los mejores fondos de inversión de Argentina" "Hemos logrado rendimientos interesantes en fondos comunes donde la gente invierte. Sin dudas, tenemos los mejores fondos de inversión de Argentina"

- ¿Qué es Ohana?

- Una billetera virtual con procesadora de pagos avalada por el Banco Central. Tiene una función clave: está conectada con las inversiones de Chimpay, entonces los saldos que tiene la gente pueden ser reinvertidos en esos fondos comunes.

"En Argentina está sucediendo un cambio cultural: estamos aprendiendo a vivir en libertad (de mercado) y es importante porque en mis sesenta y tantos años de vida siempre viví con un Estado que ha regulado todo" "En Argentina está sucediendo un cambio cultural: estamos aprendiendo a vivir en libertad (de mercado) y es importante porque en mis sesenta y tantos años de vida siempre viví con un Estado que ha regulado todo"

"Todos debemos aprender de esta nueva realidad: consumidores y quienes ofrecemos servicios. Hay que entender que el Estado no va a regular nada más, aunque esto obligue a cambiar de rubro. Hay que cambiar la cabeza porque este cambio también incide en la cartera de inversiones" "Todos debemos aprender de esta nueva realidad: consumidores y quienes ofrecemos servicios. Hay que entender que el Estado no va a regular nada más, aunque esto obligue a cambiar de rubro. Hay que cambiar la cabeza porque este cambio también incide en la cartera de inversiones"

Política argentina 2024: Milei, Mendoza y el cambio de matriz productiva

- Lo escucho y creo que no equivocarme: le gusta el estilo Milei...

- Me parece muy bien todo lo que está aplicando. Claro, porque estamos asistiendo a un proceso de desinflación con un fenómeno que no estamos acostumbrados a ver: una baja tremenda de la cotización del dólar y una baja de interés por esa moneda, que se está depreciando. Milei fue muy claro, ya desde la campaña electoral, para transmitir cómo iba a bajar la inflación y creo que lo va a conseguir.

Julio Camsen 5.jpeg "Me gusta todo lo que está haciendo Milei", dice Camsen.

- Y Mendoza, ¿qué?

- Mendoza debe ir hacia un cambio de la la matriz productiva. Sé que a la mayoría de la gente que está en la política le cuesta hablar el idioma de la libertad (de mercado) pero se van a tener que aggiornar a lo que está sucediendo.

- ¿A qué nueva matriz debe apuntar la provincia?

- Producción de energía y minería. Las estadísticas nos permiten saber qué productos necesita el mundo, entonces deberíamos ayudar a los pequeños y medianos productores a saber qué deberían sembrar y/o producir para exportar. O sea, para reinsertarnos en el mercado mundial, porque estamos alejados hace muchos años.

"Traer divisas nos hará un país interesante para el mundo, como sucede con la industria del turismo: que la gente viaje, el flujo de pasajeros, el intercambio turístico cultural y comercial " "Traer divisas nos hará un país interesante para el mundo, como sucede con la industria del turismo: que la gente viaje, el flujo de pasajeros, el intercambio turístico cultural y comercial "

"Salir al mundo nos hará crecer, no estar encerrados, sometidos ni regulados" "Salir al mundo nos hará crecer, no estar encerrados, sometidos ni regulados"

