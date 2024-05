Juan Manuel Sara celebró el triunfo del Deportivo Maipú sobre Gimnasia y Esgrima

►Te puede interesar: Deportivo Maipú le ganó por primera vez a Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

"Los primeros 15/20 minutos nos costó. Pero después sabíamos en qué situaciones podíamos lastimarlos y los chicos lo hicieron muy bien. De las situaciones que tuvimos, podría haber sido un poco más holgado el resultado y terminábamos tranquilos", analizó el DT del Cruzado.

Maipú.jpeg Maipú afrontó un difícil partido frente a Gimnasia pero logró quedarse con los tres puntos.

Las lesiones vienen siendo una constante en el Botellero y, de cara al partido de local frente a Ferro, en el Deportivo Maipú deberán analizar las piezas a disposición. Hoy tres jugadores salieron lesionados y, al respecto, Sara comentó: "se nos viene complicando mucho porque todos los partidos estamos obligados a hacer cambios, muchas veces en el primer tiempo, y no te deja la posibilidad de seguir haciendo cambios. Hoy terminamos con un hombre menos por una lesión y la realidad es que se hace difícil cuando tenés que gastar ventanas y cambios en situaciones de lesiones".

Sobre el final del partido, Fernando Márquez recibió un golpe en su cabeza y debió salir con atención médica. Sara aclaró que el jugador se encontraba bien y que iba a ser trasladado al sanatorio para chequeos de salud.

Cuqui marquez.jpeg El Cuqui Márquez recibió un fuerte golpe en la cabeza y debió salir con atención médica.

La salida del Cuqui dejó al Cruzado con un jugador menos debido a que no permitieron que ingresara Prieto haciendo uso de una nueva normativa de la International Football Association Board (IFAB), que establece que los jugadores que sufran lesiones por un choque de cabeza en el campo pueden ser retirados del mismo permitiendo que, si a su equipo ya no le quedan cambios en el partido, otro jugador igual pueda ingresar en su lugar. En principio, esta regla no estaría implementada en la Primera Nacional.

Pese a los diversos obstáculos, y el juego ofensivo que presentó Gimnasia, el Deportivo Maipú se quedó con los tres puntos y Sara reconoció a sus dirigidos. "Era un partido delicado y es mérito de los chicos que lo sacaron adelante", cerró.

La palabra de Juan Manuel Sara