Juan Manuel Sara, entrenador del Deportivo Maipú, se quedó con bronca tras la igualdad ante Güemes

Respecto de los viajes que ha tenido el plantel en los últimos días (Maipú jugó en Mar del Plata frente a Alvarado y en Córdoba frente a Juventud Unida de San Luis, por Copa Argentina), Sara expresó: "Sí se sintió. Veníamos de jugar de Mar del Plata, de jugar con diez hombres mucho tiempo. Después el viaje de vuelta. El partido de Copa Argentina. Perdimos jugadores importantes en el medio". De todas maneras, el entrenador reconoció la labor de sus jugadores: "los muchachos lo han hecho muy bien. Solamente faltó, en esa jugada, poder defenderla mejor. No sé si fue offside o no pero da mucha bronca".

Sara, además, hizo alusión a las bajas por lesión de Almirón, Sosa, Moyano y Ozuna, y sostuvo: "son jugadores importantes para nosotros. Sí influye que no estén pero la camiseta tienen que ponérsela todos, defenderla y querer estar ahí, seguir en el once inicial. Lo han hecho bien los chicos pero, obviamente, Ozuna, Misael, Moyano y Almirón están en un nivel muy alto. Es una plantilla corta y sí que afectan sus bajas". En ese sentido, el DT también se refirió al regreso de dichos jugadores al equipo: "Moyano vuelve el próximo partido, los otros chicos hay que ver. Es difícil".

Al Deportivo Maipú se le escapó sobre el final y el entrenador analizó la necesidad de recuperar a algunos de los lesionados, pese al adecuado desempeño de los jugadores de hoy. "La falta de Misael lo que no nos permite es atacar mejor espacio, porque él es un jugador que ataca espacios. Y ahí tenemos jugadores que vienen más a jugar entonces está bueno cuando tenés jugadores que te hacen largos a los equipos rivales porque amenazan a los espacios. Por eso su falta se sintió. Creo que tuvimos situaciones para ganar el partido, el arquero de ellos sacó cuatro pelotas importantes y a nosotros no nos patearon casi al arco, no tuvieron una situación clara de gol. Nos faltó estar más firmes y esa jugada que, en el fútbol, es de detalle"

Por último, Sara se refirió a la racha de seis partidos sin derrotas. "La verdad que los chicos se están entregando al ciento por ciento, estamos en un buen camino. Si hablábamos hace cinco semanas atrás, este presente nadie se lo esperaba".

