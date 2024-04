Sara2.jpeg Por Nicolás Ríos/UNO

En el complemento, la visita tuvo apenas un poco más de llegada al área del Cruzado, y en ese sentido, el DT brindó su perspectiva y se sinceró sobre lo que le quedó pendiente al equipo en el encuentro. "No creo que hayamos quedado mal parados y lo que queda en el debe son los goles, o sea, generamos un montón de situaciones de gol y tendríamos que haber terminado el partido antes, porque si no dejas vivo al rival, y la verdad es que Racing tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía, que te pueden hacer un gol en cualquier momento. Creo que en el debe están las posibilidades que tuvimos y no pudimos aprovechar".

Juan Manuel Sara (parte 1)

"Los chicos lo están haciendo muy bien, se entregan día a día. Más allá de cualquier circunstancia que pueda ser adversa, no hay quejas. La verdad que la felicitación es a ellos que están haciendo muy buenas cosas".

Juan Manuel Sara (parte 2)