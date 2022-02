Julieta Porta, una empresaria de 23 años con asombrosa proyección nacional e internacional

"Empecé a asociarme con empresas de agro, de software y con startups (empresas emergentes) y hacerles aportes de negocios e impacto. Nos aliamos con Paz y estamos ayudando a investigadores a que consigan fondos para que lleven adelante proyectos de ciencia y tecnología y hagan descubrimientos que le hacen bien a la salud y al ambiente", afirmó Julieta entusiasmada.

Julieta Porta y Paz Álvarez.jpg Julieta Porta y Paz Álvarez fundadoras de la empresa Mycorrhiza

Mycorrhiza asesora a los talentos para que lleven a cabo proyectos tecnológicos asociados al agro, a la educación, aeroespaciales, de software. Porta aseguró que no hay empresas de tecnología que sus fundadoras sean 100% mujeres y es un avance muy grande.

La idea de las emprendedoras es brindar recursos a los científicos para que salgan adelante. "Ayudarlos en la parte de mercado y ventas porque el científico no tiene la base de negocios y muchas veces no desarrollan sus ideas porque no tienen fondos", aseguró Porta. Además, decidieron quedarse en Argentina y sacar adelante proyectos no solo del país sino de América Latina y que puedan expandirse al mundo.

Paz Álvarez y Julieta Porta.jpg Paz Álvarez y Julieta Porta trabajan liderando sus propios proyectos y empresas de base científico

Julieta y Paz (cofundadora y CEO de Zavia Bio, una compañía de biotecnología e inteligencia artificial que se dedica a desarrollar soluciones para adaptar la agricultura al contexto de crisis climática) empezaron asesorando a algunos pequeños emprendedores y Mycorrhiza es la concreción de un trabajo que les apasiona. "Me junto con científicos que tienen ideas y proyectos que no consiguen los fondos para empezar a investigar y encontrar grandes soluciones que le hacen bien al mundo", aseguró Porta en diálogo con el programa Primeras Voces, de Radio Nihuil.

Julieta Porta, representante mendocina en el mundo

"Me gusta que nos llamen como mendocinos y representar a mi provincia, a Argentina y a América Latina y generar convecciones que hacen tanta falta", aseguró la joven. Porta estuvo en el Foro Económico Mundial de la Mujer en Ecuador.

Además, la designaron como representante de la Comisión Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. "La idea es apoyar a proyectos, ideas y empresas que puedan escalar, prestar servicios a nivel mundial. Desde Argentina concertase con Iberoamérica y luego negociar con grandes bloques del mundo", afirmó Julieta Porta.

Julieta Porta juntoa los Directivos de la unión de jóvenes empresarios.JPG Julieta Porta junto a directivos de la Comisión Iberoamericana de Jóvenes Empresarios

El proyecto que ganó en el concurso de la NASA

En 2021, Julieta ganó junto a dos mendocinos, Sebastián Calvera y Wenceslao Villegas y el guatemalteco Sergio Dubón, el concurso científico más grande del mundo. Su proyecto fue seleccionado entre más de 26 mil participantes y pasó por más de 268 instancias y jueces.

IMG_6643.JPG Wenceslao Villegas, Julieta Porta y Sebastián Calvera

Este año va a viajar con su equipo a la NASA. La joven contó que en el NASA Space App (desafíos de aplicaciones espaciales) participan muchas agencias espaciales del mundo, muestran problemáticas relacionadas con la Tierra y el espacio y ellos presentaron un proyecto de impacto para poder salvar vidas cuando se producen inundaciones.

"Creamos Zonda Inc., que es una aplicación que usa tecnología para poder prever y salvar vidas de la principal catástrofe de América Latina, que son las inundaciones" explicó. Además, sirve para estimar los costos que debe tener en cuenta un país en caso de que ocurra este fenómeno, que según la joven, se va a agravar con el paso de los años debido al cambio climático.

Julieta Porta y Wenceslao Villegas en la Cámara de Diputados.jpg Julieta Porta y Wenceslao Villegas en la Cámara de Diputados

Un mensaje de esperanza

"A partir de lo que vivimos en la NASA, empezamos a ayudar a otros científicos y a trabajar en otros proyectos que usan tecnología para generar impacto positivo y trato de hacer la conexión entre los diferentes países, edades, carreras", contó.

La joven aseguró que la base de tu trabajo está en Argentina. "Cuando ocurre una inundación o catástrofe, son problemáticas que se abordan de manera global, más allá de los límites geográficos. No importa el lugar donde uno esté sino cómo hacer la colaboración para afrontar el problema, que nos afecta a todos por igual", dijo.

"Mi visión es seguir estudiando porque hay un montón de cosas por resolver y un montón de información y hay que aprovecharla. Estamos en el mejor momento de la historia para aprender nuevas habilidades y tenemos acceso, así que hay que poner a disposición todos los recursos y desde mi lugar voy a tratar de hacer fuerza y colaborar para que los proyectos escalen y se logren, que las ideas puedan derivar en grandes cambios", añadió la empresaria.

Julieta Porta.JPG Julieta Porta aseguró que la base de tu trabajo está en Argentina

