Artemis III: el gigante que prepara la NASA para llevar humanos de regreso a la Luna en 2027

En los primeros ocho minutos de vuelo, este corazón del cohete generará un empuje brutal de 2 millones de libras, la fuerza necesaria para que la cápsula Orion rompa la gravedad de la Tierra y salga disparada hacia el espacio profundo. Es, básicamente, el motor que permitirá que los humanos vuelvan a operar lejos de casa como no se hacía desde hace décadas.

Artemis Artemis II fue un éxito y la NASA ya trabaja en la puesta a punto de Artemis III.

Ojo, que la misión Artemis III tiene un objetivo estratégico que a veces se confunde: todavía no es la que toca el suelo lunar. Su tarea para 2027 será mucho más técnica y desafiante, ya que funcionará como un gran ensayo general en la órbita terrestre para probar cómo se engancha la cápsula Orion con las naves de empresas privadas, como la Starship de SpaceX.

Si este "acoplamiento" sale bien, la mesa quedará servida para que, en 2028, la misión Artemis IV finalmente logre que el ser humano vuelva a dejar sus huellas en el Polo Sur de la Luna.

El éxito de Artemis II: el regreso humano a la órbita lunar

La misión Artemis II cumplió con creces su objetivo de ser el "test drive" definitivo. Después de décadas, volvimos a ver imágenes de la Tierra alejándose desde la perspectiva de una tripulación humana.

artemis II La tripulación del Artemis II, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch.

El equipo estuvo integrado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se convirtieron en los primeros humanos del siglo XXI en ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos.

Al pasar por detrás del satélite, superaron la distancia alcanzada por la misión Apolo 13, marcando el punto más lejano al que haya llegado nuestra especie en el espacio profundo.