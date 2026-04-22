Artemis III: el gigante que prepara la NASA para llevar humanos de regreso a la Luna en 2027

Mientras todavía dura la satisfacción por el éxito de la misión Artemis II, la NASA no pierde un segundo y ya puso en marcha la logística para el siguiente gran capítulo, el Artemis III. Es que en las últimas horas, los ingenieros retiraron de la planta de ensamblaje en Nueva Orleans la pieza más imponente de su flota, la etapa central del Space Launch System (SLS).
Este gigante de acero, que mide lo mismo que un edificio de 20 pisos, fue subido a una barcaza especial rumbo al Centro Espacial Kennedy en Florida, donde se empezará a armar el rompecabezas final para el lanzamiento de 2027.
Este "monstruo" de la ingeniería no es solo fachada. Su estructura está diseñada para cargar más de 2,7 millones de litros de combustible líquido, lo necesario para alimentar sus cuatro motores RS-25.
En los primeros ocho minutos de vuelo, este corazón del cohete generará un empuje brutal de 2 millones de libras, la fuerza necesaria para que la cápsula Orion rompa la gravedad de la Tierra y salga disparada hacia el espacio profundo. Es, básicamente, el motor que permitirá que los humanos vuelvan a operar lejos de casa como no se hacía desde hace décadas.
Ojo, que la misión Artemis III tiene un objetivo estratégico que a veces se confunde: todavía no es la que toca el suelo lunar. Su tarea para 2027 será mucho más técnica y desafiante, ya que funcionará como un gran ensayo general en la órbita terrestre para probar cómo se engancha la cápsula Orion con las naves de empresas privadas, como la Starship de SpaceX.
Si este "acoplamiento" sale bien, la mesa quedará servida para que, en 2028, la misión Artemis IV finalmente logre que el ser humano vuelva a dejar sus huellas en el Polo Sur de la Luna.
El éxito de Artemis II: el regreso humano a la órbita lunar
La misión Artemis II cumplió con creces su objetivo de ser el "test drive" definitivo. Después de décadas, volvimos a ver imágenes de la Tierra alejándose desde la perspectiva de una tripulación humana.
El equipo estuvo integrado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se convirtieron en los primeros humanos del siglo XXI en ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos.
Al pasar por detrás del satélite, superaron la distancia alcanzada por la misión Apolo 13, marcando el punto más lejano al que haya llegado nuestra especie en el espacio profundo.