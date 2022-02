Génesis Toledano, la joven mendocina que juega al básquet en Miami

En la secundaria, la entrenó Mauro Coria hasta que la llamaron para jugar en Talleres de Mendoza. Con tan solo 13 años, Génesis viajaba todos los fines de semana a la capital provincial para disputar los partidos. Un año más tarde, la ficharon de Municipalidad de Maipú y desde ese momento su carrera deportiva no paró de crecer.

En 2017 ganó la Liga Nacional Sub 15, en donde la premiaron como mejor jugadora y los Juegos Nacionales Evita Sub 15. También formó parte de la selección mendocina y en 2018 salieron campeonas de Argentina en la categoría sub 18.

Selección mendocina de básquet, Génesis Toledano y cuatro chicas de Maipú.jpeg Las jóvenes de Maipú campeonas con la selección mendocina de básquet

Génesis Toledano cruzó la cancha para saludar a Manu Ginólibi

"Cuando vino Ginólibi a Mendoza, ella iba a primer grado y no sé en qué momento se escapó y estaba ahí con Manu", cuando la madre de Génesis a Diario UNO. "Ella contaba que le pidió por favor que le firmara un autógrafo, él primero le dijo que no y después le dijo que como se lo había pedido por favor, se lo iba a firmar", agregó Laura Aset.

"Ella cuenta que le dijo, Manu vos jugás re bonito y por favor cuando veas a Lisa Leslie (jugadora estadounidense de Los Angeles Sparks) decile que yo miro todos los partidos de ella y le mando saludos, soy la Pipi", cuenta entre risas Laura.

Génesis Toledano con Manu Ginóbili.jpeg Génesis Toledano con Manu Ginólibi en Mendoza

Del Club Obras Sanitarias a la selección argentina

"Busqué la oportunidad de probar en Obras de Buenos Aires", aseguró la pivot a Diario UNO. En 2018 pasó de Maipú a la gran ciudad, en donde jugó en el sub 17 y sub 19. "Acababan de trasplantar a mi mamá y cuando salió todo bien, mis padres me pagaron el pasaje a Buenos Aires", en donde le dieron beca completa.

Génesis había viajado para probarse y quedó seleccionada así que sus padres tuvieron que mandarle la ropa por encomienda. "Fue difícil porque soy hija única y siempre muy pegote, pero yo quería llegar y ser jugadora profesional", aseguró.

Génesis Toledano jugando en Obras.jpeg Génesis Toledo jugando para Obras Sanitarias

Génesis aseguró que cuando salió de General Alvear salió buscando jugar en la selección y el sueño se le cumplió. "La celeste y blanca no se puede creer, lo que es representar a tu país", pero añadió que fue difícil viajar desde tan chica para jugar.

En 2019 la selección argentina ganó la medalla de bronce en el Sudamericano de Colombia y la pivot fue elegida como la mejor argentina. Gracias a esa performance, Latinos Basketball Club, que recluta las mejores jugadoras, decidió comunicarse con sus padres.

Génesis Toledano jugando para la selección Argentina.jpeg

Cuando llamaron a la madre desde Miami Génesis estaba en Mendoza por la pandemia. Tuvieron que dejar de entrenar de manera presencial y les daban vía zoom los ejercicios que debían hacer. "Fui muy feliz, pero realistamente hablado, no me lo podían pagar. Me ofrecieron una beca del 85%, pero no podía pagar el resto, después me llamaron y me ofrecieron el 90% y también era imposible, hasta que me ofrecieron el 100%, solo tuvimos que pagar el pasaje y la visa para ingresar a Estados Unidos", contó Toledo.

Génesis Toledano en High School House Preparatory.jpeg Génesis Toledano en el equipo de básquet de la High School House Preparatory

El mayo del año pasado, Génesis viajó a Argentina porque falleció su papá, Darío Toledano, profesor de Educación Física y ex jugador de básquet. “Estuve dos semanas acostada porque estaba mal y después levanté, entrené y dije que voy a salir. Soy muy creyente. A veces pienso que es lo que él hubiera querido, pero la fuerza para levantarme me la dio Dios", afirmó.

"Me costó mucho arrancar porque había perdido peso y masa muscular, pero Mauro Coria (su entrenador de secundaria) me ayudó y entrené con la primera en General Alvear”, dijo. La pivot salió adelante y fue seleccionada entre las 12 jugadoras que disputarían el Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19, que se disputó entre el 7 y el 15 de agosto en Hungría.

Génesis Toledano en la selección Argentina sub 19 en el mundial de Hungría.jpeg La selección argentina de básquet sub 19 en el Mundial de Hungría

Su experiencia en Estados Unidos y la visión sobre Argentina

Génesis cuenta que el comienzo en Miami fue muy difícil porque todo es muy diferente. Además, no hablaba casi nada de inglés. En el colegio "el primer mes me dejaban usar el traductor, pero me sacaron el celular a los dos meses. Lo malo de Miami es que vas a una tienda y sabés que te van a hablar español", afirmó la joven.

Ella vive con una familia que la cuida, una italiana y una cubana y se junta con chicas de todo el mundo, Venezuela, Costa Rica, África y destacó que para fechas importantes como Navidad, se juntan y comparten sus culturas y comidas.

Génesis Toledano jugando en Obras, equipo.jpeg Génesis Toledano con el equipo de Obras Sanitarias

El 13 de noviembre se lesionó de rotura de ligamento cruzado anterior en un partido y tuvieron que operarla el 27 de diciembre. Actualmente está con fisioterapia y en cinco meses podrá volver a jugar. Su objetivo es estudiar Business (negocios) y poder seguir jugando al básquet universitario.

"Intento no pensar mucho e ir cumpliendo las metas poco a poco. Cuando estaba jugando en Maipú no me imaginaba que iba a venir a jugar a Estados Unidos y hoy en día estoy acá", confesó Génesis.

Génesis aseguró a Diario UNO que para que la selección femenina pueda crecer, se necesitan jugar partidos contra equipos fuertes como Estados Unidos y Rusia constantemente. "Falta rose y jugar contra equipos mejores más de una vez al año", cerró.

La divertida anécdota que cuenta la mamá de Génesis

Laura Aset, madre de Génesis y ex jugadora de básquet contó una graciosa anécdota que ayudó a su hija a perseverar en el deporte. "Cuando iba a tercer grado, nos cuenta un día que su profesor, Néstor Sánchez estaba hablando con un colega y ella escuchó que decía que mi hija era un talento. Ella llegó a la casa preguntando qué significaba esa palabra y con el padre le dijimos que estaba un poco más lenta que sus compañeros y tenía que ser más rápida y nos creyó", cuentó Laura.

A partir de esa respuesta de sus padres, Génesis empezó a apurarse para hacer las tareas más rápidas. "Cuando llegó a Estados Unidos el ritmo de juego es muy rápido y lo primero que contó fue que es difícil aguantarse el partido porque el ritmo es más rápido de lo que estaba acostumbrada a jugar en Argentina. El padre y yo saltamos a vez y le dijimos, estás lenta y se reía", cerró orgullosa la madre de Génesis.