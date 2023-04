► TE PUEDE INTERESAR: Teatro en Mendoza: agenda para el fin de semana

José Kemelmajer (6).jpeg José Kemelmajer se animó a sus 60 años a encarar una titánica tarea: producir, dirigir y actuar en un largometraje totalmente realizado y actuado por mendocinos. Foto: Martín Pravata

El personaje principal de esta narración, que encarna José, es Néstor, un médico solitario, de personalidad estructurada y dogmática que, con absoluta convicción de sus teorías, investiga en un geriátrico del Parque sobre el retraso del envejecimiento celular. Paralelamente, se entrena afanosamente para una competencia deportiva de alto rendimiento. La historia cuenta con una lista de entrañables personajes, a los que dan vida figuras como El Flaco Ernesto Suárez, Aníbal Villa, Gustavo Torres, Paula Sinay y Horacio Ramos, entre los más destacados. El estreno se hará, como ya se dijo, el próximo jueves 27 de abril, en Cinemark y el cine de la Universidad.

José Kemelmajer (4).jpeg El Pelado Kemelmajer eligió para hablar de su película, el lugar que usó hace más de 10 años para reunir a quienes le dieron forma al filme: la Fuente de los Continentes, en el Parque. Foto: Martín Pravata

El argumento, básicamente y según el creador, "se trata de el cruce en el geriátrico de Néstor con un enfermero particular, un par de simples pacientes añosos, y sus respectivos hijos, quienes desempeñan labores en el parque San Martin donde se entrena. Sumado a una noticia que jaquea sus estructuradas formulas, le harán notar que nunca fueron necesario los títulos ni los diplomas para comprender algo sobre la vida".

Cómo nació el proyecto de un largometraje "a la mendocina"

Verlo llegar a la entrevista en su bicicleta, con ropa deportiva, nos lleva a pensar que José Kemelmajer y Néstor, el médico que interpreta en el film, tienen mucho en común. También llamó la atención la elección del lugar para la cita del entrevistado para hablar sobre su obra: la Fuente de los Continentes, en el parque General San Martín, pero luego se vio que la elección no fue caprichosa.

"Precisamente en este lugar, hace 11 años, yo fui con la Traffic (furgón), busqué a los protagonistas que había elegido ya para el guion, hicimos la foto acá con Alfredo Ponce y el Leo Palet, y dije: En un par de meses estaremos filmando la película. Y pasaron más de diez años para poder llegar al subsidio del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)", recordó la génesis del proyecto su mentor.

"Lo más importante que siempre tiene que tener un artista que haga lo que yo pretendo, es cultivar el don de la paciencia. Porque, desde que vos tenés el sueño de gestar un proyecto artístico, y hasta que lo realizás, nadie sabe cuánto tiempo va a pasar", reflexionó el artista y docente en la escuela de cine.

"Yo juego con Mendocine, la marca que armé con mi hija, en el sentido que a mí me parece que está muy bien que vengan producciones de afuera a filmar acá, por la fuente de trabajo que significa. Además ponen a la provincia en un lugar notorio. Pero a mí, particularmente, me interesa muchísimo más que esos productos sean totalmente consolidados con los artistas y los hacedores locales: desde los equipos técnicos, actores y actrices, catering, todo"

Un gran equipo técnico demostró el profesionalismo mendocino para asumir esta empresa. El propio Kemelmajer como director y Axel Rezinovsky de codirector. Asistente de dirección: Andrés Llugany; dirección de cámara y fotografía: Natanael Navas; dirección de arte, vestuario y maquillaje: Renata Casnatti, Victoria Gasull y Mercedes López, y la música, a cargo de Gonzalo de Borbón.

Producir cine en un contexto de crisis

Encarar un proyecto cinematográfico de gran envergadura -o incluso pequeña- en nuestra realidad económica, significa un escollo extra a los que se encuentran habitualmente, como el centralismo que sufre nuestro país. Sobre las vicisitudes que tuvo afrontar Kemelmajer y compañía, él relató: "El tema central es que te desalientan mucho para que vos hagás un proyecto cinematográfico fuera del circuito del INCAA. Al no estar tu número de registro en el instituto, tu película tiene muy pocas posibilidades de entrar a un circuito comercial de sala. Esto tiene la garantía de que la podés hacer y exhibir, pero no que tenga audiencia, por lo que tenés que seguir trabajando para promocionarla, casi como cuando arrancaste".

Luego sumó: "Sí existe el aval de esa institución que es el Instituto Nacional de Cine (INCAA) que es una especie de requerimiento para que alguna de las salas comerciales que hay en Mendoza -son tres- exhiban tus películas y corten entradas".

Con mucha confianza su producto tuvo un estreno oficial como manda el INCAA, en Buenos Aires, cuando fue exhibida entre el 25 y 31 de diciembre en el cine Gaumont, con muy buenas críticas de la prensa especializada. "Estoy convencido de que de las películas argentinas que se filman subsidiadas por el instituto, Parque Central ocupa un lugar bastante privilegiado y tiene la calidad de imagen y sonido, e incluso tiene el contenido de las buenas películas nacionales", afirmó José, quien abandonó su carrera de Odontología para abrazar de lleno la actuación.

Triple desafío: productor, director y actor

Respecto al desafío en sí que asumió Kemelmajer señaló: "Esta primera película la hice a los 60 años, algo que tiene pocos antecedentes a nivel mundial. Yo ya había realizado productos audiovisuales, había pasado por la escuela de cine, además de la escuela de teatro, e hice algunos documentales, cortometrajes, programas de televisión, o sea que al formato audiovisual lo conocía, y me sentí con cierta confianza armando un equipo para entrar en el circuito del cine de las grandes ligas, o sea un largometraje de audiencia media, subsidiado por el INCAA".

Para el papel protagónico, haciendo caso a consejos especializados, José buscó que su película la protagonizara alguna figura nacional de fama, y por la amistad con el Flaco Suarez, el mendocino lo invitó a sumarse al proyecto a nada menos que Rodrigo de la Serna. "El Rodrigo en pleno auge de La Casa De Papel, me dice: Por esas fechas que me decís imposible, pero, por otro lado, escuchame Pelado, hacelo vos el personaje, que vos lo tenés…", recordó el creativo.

"Yo lo escuché algo shoqueado, y le dije que la producción no iba a querer, entre mi rol de director, sumado a la producción. Pero De la Serna me aconsejó: Búscate un buen asistente de dirección, una codirección y metele, dale haceme caso, así que animé y asumí este papel de actor también, algo que me permitió el enorme respaldo del equipo de dirección que tuvimos, con Axel (Rezinovsky) y Andrés (Llugany)", confesó.

Finalmente Kemelmajer agradeció "la colaboración para hacer posible esto: Gobierno Nacional, Gobierno de la Provincial, Cultura, Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Capital, Municipalidad de las Heras y las empresas que nos han acompañado hasta en los títulos finales", cerró.