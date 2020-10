Jardines maternales habilitados aún no pueden funcionar

La habilitación de los jardines maternales que no sucumbieron a la pandemia, aún no puede concretarse. Su habilitación quedó entrampada en medio de la habilitación municipal y el DNU del Gobierno nacional. Es que si bien el gobernador Rodolfo Suarez anunció que, por las facultades de tomar decisiones que este documento les otorgaba a los gobernadores, la decisión local era no volver a la Fase 1 de la cuarentena, tampoco se iban a otorgar nuevas habilitaciones, ni se avanzaría en relajar algunos controles, como la salida según terminación de DNI o las juntadas familiares. En esta negativa quedó estancada la habilitación de los jardines maternales.