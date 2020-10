Peloteros se ilusionan con reabrir tras la habilitación de jardines

Raquel Pandolfino, dueña del pelotero Alranito, de Capital, dijo a Radio Nihuil que la situación es insostenible, debido a que desde marzo solo generaron deudas, y más de 40 locales debieron cerrar por la gravedad de la situación.

“Estamos a la espera de la reunión, ayer le llegó a Ulpiano Suarez el protocolo, y hace 3 meses fue presentado a Gobierno. Creo que abriendo los jardines tenemos un protocolo más seguro con el tema de los chicos, y esperamos que lean el nuestro, que lo vean y lo aprueben para ya empezar a trabajar”, sostuvo Raquel.

“En un principio la idea es trabajar con el 50% de la capacidad el salón, tener los cuidados que pide seguridad e higiene con las desinfecciones permanentes, y hacer menos eventos. Pero necesitamos empezar a trabajar, abrir las puertas”, agregó la comerciante.

Indicó que le genera mucha tristeza que todo lo que armaron con mucho esfuerzo y se niegan a desarmarlo. “Con el alquiler llegamos a un acuerdo con el propietario de pagar el 50%, pero igual lo tengo que pagar, igual me sigue generando gastos y deudas de mantenimiento, de impuestos, ser vicios, mi casa, mis hijos. Todos esos gastos que cada vez nos cuesta más afrontar”.

Raquel detalló que solo pudieron acceder “al derecho municipal que nos bonificaba, pero con los gastos que nos genera el negocio por mes, $2 mil no es nada. De parte de Gobierno no conseguimos ningún subsidio y el Anses dio subsidio para medio sueldo para los empelados, pero este mes ya no accedí al beneficio, según me dijeron justamente porque no facturo, pero tengo que mantener a mis empleados”.

A pesar de estar a la espera de una reunión con el intendente de Capital, el próximo miércoles 14 de octubre hay otra convocatoria que reúne salones de eventos, peloteros, iluminación, fotógrafos y demás, para reclamar la reactivación del sector para poder trabajar nuevamente.