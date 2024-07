Internaron a la mujer que denunció a los rugbiers: quedó en shock por los resultados de la tomografía

"Cuando vio los informes se angustió, entró en un estado de shock total y se desvaneció, sobre todo por las lesiones que mostró la tomografía", continuó.

jegou auradou (1).jpg Oscar Jégou (20) y Hugo Auradou (21) los dos señalados por una mujer mendocina que habría sido abusada sexualmente por ellos.

Los detalles de la declaración de la mujer

Abuso sexual, golpes, ahorcamiento, falta de profilaxis, alcohol de por medio, lesiones. Todos estos puntos fueron detallados en la primera denuncia que hizo la mujer de 39 años contra dos rugbiers franceses por un ataque que habría sufrido en la madrugada del domingo pasado. Los pormenores de la versión inicial que aportó la denunciante en la causa.

Según el expediente, el sábado 6 de julio, entrada la madrugada, cerca de las 5, tomó contacto con un "un sujeto de tez blanca, cabello morocho, de 1.85 metros de altura", describiendo a Oscar Jegou. "Me pareció atractivo y empezamos a tomar tragos en el boliche. A toda costa me quería llevar al baño. Yo no sé si me metió algo en el trago pero me inducía a tomar", relató la denunciante en el expediente.

Luego le ofreció continuar tomando bebidas en el hotel Diplomatic, ubicado en calle Belgrano, donde estaba alojada la delegación francesa. Hasta allí se dirigieron en un taxi e ingresaron a la habitación 603: "Abrió la puerta y solamente había botellas de agua, pero no bebidas. Le pedí ir al baño. Sin mediar palabras me tomó de ambos brazos y me tiró a la cama. Le pedí que me dejara ir a mi casa, se lo decía en inglés, pero el sujeto me decía que no".

"Me empezó a sacar la ropa, me empezó a ahorcar, me pegó cachetadas en la cara y me abusó sexualmente en reiteradas oportunidades sin usar protección profiláctica", reveló en la denuncia. Siguiendo su relato, minutos después ingresó a la habitación "un rubiecito" -en referencia a Hugo Auradou- que "al verme desnuda se empezó a desvestir. Yo le pedía por favor que no lo hicieran y que me dejaran ir".

La víctima luego detalló abusos que sufrió con acceso carnal vía vaginal y oral, sin profilaxis y con agresiones físicas. Incluso detalló que "el morocho" la vejó en al menos 6 ocasiones durante esas horas.

Los rugbiers franceses llegan a Mendoza este jueves

Los rugbiers franceses Oscar Jegou (21) y Hugo Auradou (20), acusados de abuso sexual por una mujer de 39 años, llegarán a Mendoza este jueves a la tarde en un auto custodiado por efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales. La delegación de Seguridad, conformada para este caso, salió a buscarlos hacia la Ciudad de Buenos Aires este miércoles.

Ambos jugadores fueron señalados el domingo por una mujer mendocina como presuntos violadores. Los jóvenes -promesas del deporte- habrían abusado sexualmente de ella en el hotel Diplomatic, ubicado en pleno centro mendocino.