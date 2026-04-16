Insólito: fingió que le robaron para faltar al trabajo y terminó condenado

El hecho ocurrió en Las Piedras en noviembre del 2025, donde el individuo denunció ante la Policía que dos delincuentes lo habían atacado violentamente mientras esperaba a un compañero de trabajo, robándole dinero, documentos, ropa de trabajo y hasta su almuerzo, lo que le hacía imposible ir a cumplir sus responsabilidades laborales.

Según el comunicado de la Policía de Canelones, el hombre se presentó ante la comisaría y aseguró haber sido víctima de esta violenta rapiña en las calles Vivián Trías y Batlle Berres. Sin embargo, los efectivos detectaron contradicciones en su relato y, tras investigar y analizar diferentes elementos, comprobaron que nunca estuvo en el lugar ni en las circunstancias que había contado y qué ni siquiera descendió de ningún vehículo.

policia La policía lo descubrió en su mentira y lo condenó.

Cuando fue citado nuevamente y confrontado con las pruebas, terminó confesando que todo era mentira y admitió que había hecho la denuncia falsa porque ese día no había ido a trabajar debido a motivos personales.

De hecho, el hombre mostró todos los elementos que le habrían robado, los que en realidad tenía en su poder. Por el caso, la Justicia lo condenó por calumnia y simulación de delito a tres meses de prisión en régimen de libertad a prueba.