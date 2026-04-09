Dos delincuentes se robaron una camioneta de la Policía en Guaymallén

Móviles policiales, (10).jpeg El hecho ocurrió este jueves en un barrio de Guaymallén. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Al salir de la vivienda, el uniformado observó cómo dos personas se daban a la fuga en la patrulla hacia el norte.

De inmediato se dio aviso al 911, activando un protocolo de emergencia que involucró al sistema de cámaras del CEO y al rastreo satelital Sitrack, el cual marcó una última posición a las 2.10 en la intersección de calles Buena Nueva y Sánchez.

Persecución y operativo cerrojo

La camioneta fue visualizada poco después por personal de la zona de Corralitos, en Guaymallén, circulando a alta velocidad por la calle Severo del Castillo. Pese a las órdenes de detención, el conductor hizo caso omiso e ingresó al callejón Valdivieso, donde finalmente abandonó el rodado para continuar la huida a pie entre las fincas.

Ante esta situación, se organizó un operativo cerrojo de gran magnitud que contó con el apoyo de móviles de la Comisaría 35°, las subcomisarías Ceresoli y Puebla, y la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

En el cruce de Severo del Castillo y Valdivieso, la Policía interceptó una Suran ocupada por dos hombres, uno de 20 años y otro de 28. Ambos fueron retenidos por su presunta vinculación con el robo del vehículo oficial.

Para asegurar el perímetro y buscar al sospechoso que huyó a pie, participaron:

VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados): que realizaron sobrevuelos en un radio de 5 kilómetros.

División Canes: para el rastreo en el terreno.

Policía Científica: encargada de realizar las pericias sobre la camioneta recuperada y el auto secuestrado.

Por directivas de la ayudante fiscal de la jurisdicción, los dos ocupantes de la Suran fueron trasladados a la sede judicial y el vehículo quedó secuestrado para avanzar en la investigación por hurto agravado.