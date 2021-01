Sin embargo, advirtió que se continuará evaluando cómo evoluciona la pandemia en la provincia para establecer nuevas estrategias ante posibles cambios o la llegada de una segunda ola.

Sobre el decreto presidencial, Ibañez señaló que la propuesta de dejar la decisión en manos de los gobernador fue realizada por Rodolfo Suarez durante el encuentro que mantuvieron con Alberto Fernández el pasado miércoles. "Vemos con agrado que esta postura haya sido tomada en cuenta. Suárez solicitó que se tengan en cuenta las diversidades que existen en nuestro país. Pensar en medidas iguales para todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires teniendo situaciones tan disímiles en cuanto a infraestructura sanitaria, cantidad de casos, fallecimientos, apertura de empleo y actividad económica afecta la autonomía de las provincias pero sobre todo de una como Mendoza", expresó el ministro.

"En nuestra provincia, la situación epidemiológica y el equilibrio con el empleo que tenemos actualmente no solo es mérito del Gobierno sino que también está acompañado por un gran trabajo de cumplimiento de todos los mendocinos y las mendocinas. Hoy más que nunca extrememos los cuidados. El virus no ha desaparecido y la pandemia no ha terminado. Apelamos una vez más al autocuidado de la ciudadanía", dijo.