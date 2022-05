Hot Sale 2022: todas las marcas que participan

Toda la recaudación se destina al desarrollo del evento y a una fuerte campaña en televisión y medios digitales.

En qué fechas se realizará el Hot Sale 2022

El evento de descuentos online se desarrollará entre el 30 de mayo y el 1 de junio, y como ocurrió en las anteriores ediciones, se mantendrán las rebajas promedio del 25%, aunque también cada marca definirá sus propias ofertas.

En tanto, desde la Cámara que representa a las distintas categorías y marcas, se espera que la cantidad de participantes supere al evento realizado el año pasado, en que se registraron 954 empresas, según lo indica Ámbito Financiero.

En ese sentido, también apuntan al número total de ventas y participación de empresas superen al año pasado, ya que en 2021, se registraron ventas por una cifra total de $25.000 millones.

Ofertas, promociones y descuentos en las siguientes categorías

Electro y Tecno

Viajes

Muebles, Hogar y Deco

Indumentaria y Calzado

Deportes y Fitness

Alimentos y Bebidas

Cosmética y Belleza

Bebés y Niños

Automotriz

También habrá "Mega Ofertas Top", que son promociones y "súper" descuentos en Sommier Center, Farma Online, Piero, Overhard, Frávega, Perfumerías Rouge, Tienda Mia, Casablanca Blanquería, entre otras marcas.

Las marcas que participarán del Hot Sale 2022

Fuente: ambito.com