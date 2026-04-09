Horror en La Matanza: una bala perdida dejó al borde de la muerte a una nena de 13 años

El caso de la nena baleada no es un hecho aislado. La comunidad denuncia que el narcotráfico opera a plena luz del día en los barrios de Ciudad Evita y alrededores. A pesar de la cercanía con puestos de seguridad y Gendarmería, los enfrentamientos son moneda corriente.

La investigación por el intento de homicidio de la menor avanza lentamente. Hasta el momento, no hay detenidos y la policía trabaja en la identificación de los tiradores. La causa pone nuevamente bajo la lupa la gestión de la seguridad en La Matanza, territorio donde el narcotráfico avanza.

la matanza, narcotrafico El narcotráfico sigue instalado en La Matanza.

La historia detrás de la nena añade una capa de dolor adicional a la tragedia. Emilia vive actualmente en un hogar de menores dependiente de la parroquia local, junto a sus tres hermanos. Su familia se encuentra desmembrada por el consumo de drogas.

La resignación de un referente de la zona

El Padre Nicolás “Tano” Angelotti, referente social del partido de La Matanza, expresó su indignación a través de un comunicado que rápidamente se volvió viral.

“Nosotros no queremos vivir por milagro, queremos vivir por dignidad. Nuestra vida vale. Venimos sufriendo tragedias de muertes a diario y nos cansamos de ver a nuestros jóvenes hechos un mural porque se los llevó una bala”.