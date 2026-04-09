Lo que debía ser una tarde de juegos y celebración terminó en una pesadilla. El pasado domingo, en las inmediaciones del asentamiento Puerta de Hierro, partido de La Matanza una ráfaga de disparos de calibre 22 rompió la calma y alcanzó a Emilia, una adolescente de 13 años que hoy lucha por su vida en el Hospital de Niños.
Horror en La Matanza: una bala perdida dejó al borde de la muerte a una nena de 13 años
La comunidad de La Matanza denuncia que el narcotráfico opera a plena luz del día en los distintos barrios. La nena baleada lucha por su vida
Según el relato de los testigos presenciales, un grupo de niños y adolescentes se encontraba disfrutando del espacio público cuando el sonido de las balas interrumpió la jornada.
Una nena de 13 años fue baleada en La Matanza
Emilia, la víctima de este hecho, cayó desplomada tras ser alcanzada por una bala que ingresó por su nuca. El caos se apoderó del lugar mientras los vecinos, ante la ausencia de ambulancias inmediatas, decidieron trasladarla por sus propios medios a una sala de primeros auxilios cercana.
El caso de la nena baleada no es un hecho aislado. La comunidad denuncia que el narcotráfico opera a plena luz del día en los barrios de Ciudad Evita y alrededores. A pesar de la cercanía con puestos de seguridad y Gendarmería, los enfrentamientos son moneda corriente.
La investigación por el intento de homicidio de la menor avanza lentamente. Hasta el momento, no hay detenidos y la policía trabaja en la identificación de los tiradores. La causa pone nuevamente bajo la lupa la gestión de la seguridad en La Matanza, territorio donde el narcotráfico avanza.
La historia detrás de la nena añade una capa de dolor adicional a la tragedia. Emilia vive actualmente en un hogar de menores dependiente de la parroquia local, junto a sus tres hermanos. Su familia se encuentra desmembrada por el consumo de drogas.
La resignación de un referente de la zona
El Padre Nicolás “Tano” Angelotti, referente social del partido de La Matanza, expresó su indignación a través de un comunicado que rápidamente se volvió viral.
“Nosotros no queremos vivir por milagro, queremos vivir por dignidad. Nuestra vida vale. Venimos sufriendo tragedias de muertes a diario y nos cansamos de ver a nuestros jóvenes hechos un mural porque se los llevó una bala”.